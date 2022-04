Gratta e Vinci, il Turista per sempre stupisce tutti. Quello che è accaduto ha davvero dell’inverosimile: la rendita è super

Sono tantissimi e ogni tipologia ha le proprie regole. Tutti però sono accomunati dalla stessa promessa: la possibilità di vincere un bel montepremi e svoltare la propria vita. Sono i Gratta e Vinci, i tagliandi da grattare che si acquistano nelle ricevitorie e tabaccherie messe a disposizione degli italiani per tentare la fortuna.

A volte bastano pochi euro per cambiare per sempre la propria vita. Gli esempi lungo lo Stivale sono tanti ed i Gratta e Vinci continuano a dare grandi soddisfazioni. Tra tutti ce n’è uno però che è più speciale degli altri perché permette di vivere di rendita. Si tratta della versione del Turista per sempre che eroga una cospicua somma ogni anno distribuendo i soldi nel tempo.

Una modalità che piace molto agli italiani in quanto regala la magia che tutti abbiamo sognato almeno una volta nella vita: avere una somma che arriva nel portafogli senza nessuno sforzo e non una volta tantum ma in modo continuativo. Le possibilità di vincita sono basse ma come sempre la sorte riserva belle sorprese.

Gratta e Vinci: il Turista per sempre lascia di stucco

Il Turista per sempre è tra le varie tipologie di Gratta e Vinci quello più particolare. Costa solo 2 euro e nella nuova versione, New turista per 10 anni regala subito 50 mila euro, 20 mila all’anno erogati per dieci anni e 10 mila di bonus finale.

Un traguardo molto allettante, considerato il costo esiguo del biglietto e la possibilità di ricevere una grandissima somma nel tempo, così da non affollare il conto e avere una sorta di quota da parte. La vincita però ha delle probabilità molto basse. C’è un biglietto vincente ogni 4.080.000 eppure la sorte è in grado di fare grandi cose.

È quello che è successo Narni, in provincia di Terni. Un tagliando fortunato ha regalato la vincita massima con soli 2 euro. Un biglietto da record che nei giorni delle festività pasquali ha svoltato per sempre la vita del fortunato giocatore.

Del resto l’Umbria negli ultimi tempi si è confermata come una terra molto molto fortunata. A poche settimane di distanza c’erano state, infatti, altre due vincite di rilievo.