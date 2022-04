Ilary Blasi, la foto in treno ha lasciato ammutoliti gli utenti dei social: il trasferimento in fretta e furia ha messo a dura prova la conduttrice

L’Isola dei Famosi, nonostante la bravura indiscussa della conduttrice Ilary Blasi, non sembra destinata a decollare in termini di ascolti. La puntata di ieri, complici anche i festeggiamenti di Pasquetta, è riuscita a catturare l’attenzione di appena 2 milioni di telespettatori.

Nonostante i continui cambi di programmazione, il reality improntato sulla sopravvivenza dei partecipanti non sembra esercitare molta attrattiva agli occhi del pubblico.

Tutto ciò, ovviamente, al netto della bravura di Ilary Blasi e del suo team di opinionisti. Nelle scorse ore, tra l’altro, proprio la conduttrice ha voluto condividere una serie di scatti e video tramite le Instagram stories.

Stando alle immagini apparse sui social, la moglie di Totti starebbe affrontando delle ore piuttosto difficili e impegnative. Il trasferimento in fretta e furia ha catturato le attenzioni di migliaia di fan. Cosa sta accadendo?

Ilary Blasi, la FOTO in treno sconvolge il pubblico. Il trasferimento in fretta e furia l’ha devastata

Sono state giornate particolarmente intense per Ilary Blasi, che dopo la breve pausa pasquale è tornata al timone dell’Isola dei Famosi nella serata di ieri. Nonostante il programma non sembri esercitare molta presa sul pubblico, la bravura della conduttrice non è affatto in discussione.

Tuttavia, proprio la frenesia di queste giornate di festa parrebbe aver pesato enormemente sulla moglie di Francesco Totti, che nelle ultime ore è parsa a dir poco distrutta. Come si evince dalle Instagram stories pubblicate dalla Blasi, la sua giornata si starebbe svolgendo in maniera davvero movimentata.

Il trasferimento da Milano – dove si trova lo studio dell’Isola dei Famosi – a Roma è parso mettere a dura prova l’amata presentatrice. Nell’immagine apparsa all’interno delle stories, il volto di Ilary è contrassegnato da stanchezza fisica e mentale.

Con ogni probabilità, la Blasi ha solo bisogno di riposare e di recuperare le forze, per prepararsi al meglio alla puntata di venerdì. Anche per questa settimana, infatti, il reality di Canale Cinque andrà in onda con un doppio appuntamento.