Inter-Milan le pagelle e il tabellino della partita di Coppa Italia

Inter-Milan, le pagelle e il tabellino della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra le due squadre milanesi. Grande spettacolo in campo.

L’Inter, dopo la grande vittoria in campionato contro lo Spezia, scende nuovamente in campo per affrontare il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Ancora una volta, le due formazioni milanesi si sfidano nel momento clou della coppa Nazionale. Dopo lo 0 a 0 del match d’andata, i nerazzurri devono assolutamente vincere: ricordiamo che in questa manifestazione non è stata eliminata la regola del gol doppio segnato fuori casa.

Nel primo tempo, l’Inter gioca molto meglio e comincia a mettere in seria difficoltà la retroguardia rossonera. Dopo appena quattro minuti, Lautaro Martinez con uno splendido tiro al volo batte Handanovic. La squadra di Simone Inzaghi gioca alla grande e comincia a sfiorare il raddoppio. Il 2 a 0 arriva al 40esimo minuto, sempre con Lautaro Martinez: il Toro mette alle spalle la stagione complicata con due gol importantissimi.

Nel secondo tempo, la squadra di Pioli entra in campo con un altro mordente e inizia a guadagnare terreno. Arriva anche il gol con Bennacer: l’arbitro annulla dopo un consulto con il Var. Nel finale, c’è gloria anche per Gosens: l’ex Atalanta, entrato da poco in campo, sigla il tris a porta vuota. I nerazzurri raggiungono quindi la finale dell’11 maggio (che si disputerà a Roma): Brozovic e compagni attenderanno una tra Fiorentina e Juventus. Il match d’andata al Franchi è terminato 0 a 1: i bianconeri possono seriamente strappare il pass per la finale.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Darmian 6, Barella 6, Brozovic 6.5, Chalanoglu 5.5, Perisic 6 (Gosens 6.5); Lautaro 8 (Sanchez 6), Correa 6.5 (Dzeko 6). All. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 5.5, Kalulu 5.5, Tomori 5.5, Theo Hernandez 6; Tonali 5 (B.Diaz 5.5), Bennacer 5 (Krunic 5.5); Saelemaekers 5, Kessié 5.5, Leao 5; Giroud 5. All. Pioli

Arbitro: Mariani

Reti: 4′ Lautaro Martinez , 40′ Lautaro Martinez