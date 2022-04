“Mesentomale”, Justine Mattera è un’evergreen senza tempo: in completo lingerie è un ‘vitato ai minori’ – FOTO

Nuovo scatto bollente per la bella Justine che stavolta ha posato per la promozione di un completo intimo di pizzo super intrigante.

Forse il parallelismo tra Justine Mattera e Wonder Woman non è così azzardato visto che la showgirl incarna perfettamente la beniamina dei fumetti paladina della giustizia e sempre in scena per portare armonia e pace, bellissima e sensuale anche in calzamaglia.

L’americana classe 1971 è però naturalizzata italiana dal 1994, anno in cui è entrata a tutti gli effetti nel cuore di milioni di spettatori che hanno imparato ad amarla come speaker e conduttrice tv. Oggi al vita di Justine è molto cambiata, madre amorevole e moglie devota a cui è impensabile però togliere la sua passione più grande, ovvero quella dello sport (bici, nuoto e corsa) dove è una grandissima professionista.

Corpo perfetto e minuto, è così la candidata perfetta per essere la musa testimonial di molti servizi fotografici di moda e lingerie, come l’ultimo che ha postato nel suo account Instagram solo poche ore fa. Ve lo siete persi? Cerchiamo di recuperare subito allora.

Justine Mattera come Wonder Woman, addome d’acciaio e curve fotoniche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

“Seppur tante primavere (come ha scritto te) ma portare egregiamente”, “😘Divina😍”, “Ma se sei una ragazzina 💋”, “Mesentomale!!!”.

Questi sono solo alcune delle centinaia di commenti che le sono giunti in poche ore dopo la condivisione dello scatto focoso che la ritrae alla finestra mentre indossa un completo slip e reggiseno del brand @paladinilingerie e scattata dalla mano sapiente del fotografo Alessandro Cara.

“Questo completo mi fa pensare alla primavera, nonostante le tante primavere passate🤪 Un evergreen”, ha scritto Justin a corredo dello scatto pazzesco. Si notano i muscoli in primo piano dell’addome d’acciaio che fanno tremare ma allo stesso tempo raccontano gli intensi allenamenti a cui si sottopone quotidianamente.

Corpo da dea nonostante i 50 anni suonati registrati all’anagrafe, la showgirl resta anche oggi un sogno ad occhi aperti non solo per gli uomini che ogni volta si prodigano in messaggi super emozionati. In lingerie color azzurro cielo e pizzo bianco stavolta si è superata, un vero evergreen senza tempo ed età.