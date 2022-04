Un uomo di 56 anni è morto ieri sera a Livorno dopo essere rimasto soffocato da un boccone di carne mentre cenava in casa con i familiari. Inutili tutti i tentativi di soccorso.

Livorno, soffocato da un boccone di cibo mentre cena: 56enne muore sotto gli occhi dei familiari

Una vera e propria tragedia quella consumatasi nella serata di Pasquetta, lunedì 18 aprile, a Livorno. Un uomo è deceduto mentre cenava con la sua famiglia all’interno della propria abitazione, sita in via del Corallo, nel quartiere Sorgenti. Si tratta di Luca Spinelli, 56enne dipendente dell’Aamps (Azienda Ambientale di Pubblico Servizio), ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo di provincia toscano.

Durante il pasto, il 56enne, secondo quanto riportano i colleghi de Il Tirreno, stava mangiando della carne, ma improvvisamente ha iniziato a sentirsi male, soffocato da un pezzo di cibo che gli occluso le vie aeree. Tutto sotto gli occhi dei familiari che hanno tempestivamente chiamato il numero unico delle emergenze.

Dopo la segnalazione, il centralino ha inviato un’ambulanza con a bordo l’equipe medica del 118, giunta presso l’appartamento insieme ai volontari della Misericordia di Antignano e quella di via Verdi. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Alla fine si sono dovuti arrendere costatando il decesso del 56enne.

La notizia ha sconvolto la comunità locale strettasi al dolore dei familiari del 56enne che, scrive la redazione de Il Tirreno, lascia la moglie ed un figlio di 25 anni.