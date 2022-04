Nel pomeriggio di domenica, a causa di un malore che lo ha colto in un bar, è morto Ferruccio Ciuffardi, volto noto del ciclismo della provincia di Lucca e della Toscana.

Un malore improvviso mentre si trovava in un bar. Se n’è andato così Ferruccio Ciuffardi, direttore sportivo ed uno dei fondatori della storica U.s.d Montecarlo Ciclismo nata nel 1960. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di domenica, 17 aprile, a Tonfano, località della frazione di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca.

Il 91enne, secondo quanto riporta La Nazione, dopo essersi sentito male si è accasciato tra i tavolini del Caffè Margherita, in piazza XXIV Maggio, sotto gli occhi dei clienti e del genero, l’ex ciclista professionista Michele Bartoli. I gestori, senza esitare, hanno lanciato subito l’allarme chiamando i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e della Croce Verde di Pietrasanta. Nonostante i vari tentativi di rianimazione, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. A stroncarlo sarebbe stato un improvviso arresto cardiocircolatorio.

Accertate le cause del decesso, la salma, scrive La Nazione, è stata restituita ai familiari per le esequie che verranno celebrate domani mattina, mercoledì 20 aprile, presso la chiesa di Montecarlo (Lucca).

Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia del direttore sportivo. Tra questi anche quello della stessa U.s.d Montecarlo Ciclismo che espresso la propria vicinanza attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook della società.