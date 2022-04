Un momento di relax tra coccole e baci, così la Azzolina ha scelto di passare la sua Pasquetta a casa, vediamo la foto per capire con chi era.

Siracusana classe 1982, Lucia Azzolina è un nome super conosciuto non solo perché dal 10 gennaio 2020 al 13 febbraio 2021 è stata Ministro dell’istruzione nel governo Conte II, ma anche perché è tra le politiche italiane più attive sui social.

Su Instagram vanta infatti 123mila follower che la seguono proprio per il suo carattere gioviale che esula molto dall’ambito più rigoroso e serio che il suo lavoro le impone.

Ieri l’Onorevole si è svelata in uno scatto privato che ha mostrato come ha trascorso la sua Pasquetta in famiglia, non crederete mai con chi era. La vediamo rilassata sul divano accanto a qualcuno. Scopriamo di chi si tratta.

Lucia Azzolina baci ed effusioni sul divano, amore vero e ricambiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Azzolina (@luciaazzolina)

“Invidio il gatto che riceve coccole infinite…buona pasquetta a voi…❤🌷”, “Buona Pasquetta all’Onorevole più bello del Parlamento ❤️”. A cosa sono dovuti questi commenti dei fan però?

I fan sono esplosi nei messaggi a corredo dello scatto, infatti Lucia è une vera bellezza mediterranea in tenuta casual mentre si trova sdraiata sul divano di casa in jeans e maglioncino a righe effetto marinara blu e bianco.

Se la sua vita lavorativa è nota, quella privata è avvolta nell’ombra e non si conosce nulla di possibili compagni che stanno al suo fianco. Ieri però ha ceduto al fascino di mostrarsi accanto ad un suo grande amore con cui ha scambiato teneri abbracci e coccole.

“Grazie a tutti per i commenti. Anche la piccola Dea vi saluta 😍” scrive nel post che la vede con la sua gattina che con fare regale è seduta comodamente sulle sue cosce. Due regine sul trono che hanno fatto impazzire la community della Azzolina che l’ha premiata con migliaia di like in poche ore dalla condivisione.