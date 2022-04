Mediaset potrebbe chiudere il programma: il noto conduttore in bilico. Si tratta della notizia che non avrebbe mai voluto sentire

“Non tutte le ciambelle escono col buco” recita un noto proverbio che descrive in modo perfetto tutte quelle situazioni nelle quali le cose non si svolgono per il verso giusto. È quello con cui sta facendo i conti in questi giorni Mediaset che si trova in profonda difficoltà con un suo programma. Si tratta di una prima serata sulla quale Canale 5 aveva scommesso molto e che non sta dando i frutti sperati.

È così che va in bilico la trasmissione ed il suo conduttore, proprio lui che dopo tanto tempo era tornato in Mediaset e sperava di fare il botto. Per lui una seconda chance, ma se le cose non si riprendono l’azienda Berlusconi deve correre ai ripari. Ecco di chi stiamo parlando e cosa ha combinato.

Mediaset vuole chiudere il programma: tutte le specifiche

Mediaset vuole chiudere il programma. Gli ascolti non sono dei migliori e la rete ammiraglia non si può permettere un flop. È quello che sta succedendo per la trasmissione di Enrico Papi del venerdì sera “The big show”.

Pier Silvio ed i suoi avevano deciso di affidarlo al conduttore che tornato in Mediaset al timone di “Scherzi a parte” ha fatto un vero exploit. Pare però che la scelta sia stata poco felice. Papi non riesce ad attirare pubblico e gli ascolti sono molto bassi.

Le precedenti edizioni della trasmissione erano state trasmesse su Italia Uno, condotte da Andrea Pucci con Katia Follesa. Per il 2022 si è voluto fare il salto di qualità ma forse è stato un passo azzardato.

Complice la messa in onda del venerdì sera, il week end di mezzo, la bella stagione che arriva e la maggiore liberà dopo due anni di restrizioni, il pubblico di Canale 5 ha voltato le spalle a Papi.

Le prime due puntate sono state un disastro ed ecco che l’azienda ha deciso di dargli una seconda chance. Andare in onda con altre due puntate e vedere l’andamento. Se la curva non si riprende “The big show” viene chiuso anticipatamente tagliando le ultime due puntate.

Se tutto questo dovesse accadere sarà una vera batosta per il conduttore che dopo anni e anni di assenza dalla rete che lo aveva portato in alto con “Sarabanda”, era riuscito a tornare e voleva fare grandi cose. In parte ci è riuscito ma questa seconda occasione per il momento è partita male.