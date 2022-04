“Miss Italia” 2014: tre di fila! Non si era mai vista una cosa del genere: l’assurda coincidenza

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 2014

La 72esima edizione di “Miss Italia” si svolse per la seconda volta consecutiva presso il Palazzo del Turismo di Jesolo dopo l’abbandono delle tradizionali cornidi di Salsomaggiore e Montecatini Terme a causa di mancati accordi economici.

La gara, trasmessa in diretta su LA7, si svolse in un’unica serata (il 14 settembre 2014) e fu presentata da Simona Ventura alla sua prima conduzione del concorso. La direzione artistica fu affidata a Patrizia Mirigliani, figlia dell’ex patron Enzo, che già da anni aveva preso le redini dell’organizzazione. La giuria vide nomi prestigiosi della moda, della recitazione, della musica, dello sport e del giornalismo come:Alena Šeredová (presidentessa di giuria), Marco Belinelli, Emis Killa, Alessandro Preziosi e Sandro Mayer.

“Miss Italia” 2014, una coincidenza particolare accomuna la vincitrice con chi l’ha preceduta

