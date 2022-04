Morta giovane attrice italiana, aveva solo trentacinque anni e non è riuscita a salvarsi dopo un’incidente nei pressi della Colombo a Roma

A Roma nella notte post Pasquetta si è consumata l’ennesima tragedia sulla Colombo dove ha perso la vita un’attrice a causa di un incidente.

Ludovica Bargellini ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e Grotta Perfetta. La trentacinquenne è stata trasportata immediatamente in ospedale in condizioni gravissime ed è morta poco dopo.

Roma, morta Ludovica Bargellini: i dettagli dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’attrice sarebbe finita addosso il divisorio della carreggiata, si pensa ad un colpo di sonno che l’ha fatta sbattere contro il muro. L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per liberare la vittima dalle lamiere, anche se arrivata in ospedale Sant’Eugenio, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Ludovica Bargellini era un’attrice toscana che da poco si era trasferita a Roma per intraprendere lo studio di Costume al Centro Sperimentale di cinematografia. Anche modella per alcune produzioni, amante del teatro, aveva collaborato al Teatro Azione con Michael Margotta e Doris Hicks, e anche con il regista premio Oscar Paolo Sorrentino nel 2016 nella serie televisiva The Young Popè.

Ha lavorato per alcuni lungometraggi come Palato assoluto di Francesco Falaschi e Non c’è tempo per gli eroi di Andrea Mugnaini, poi ancora per alcuni spot pubblicitari tra cui Campari e Sky -Now Tv.

Non tutti sanno che all’attrice piaceva anche dipingere e praticare boxe. Aveva una rosa tatuata sull’inguine e oltre alla recitazione le sue più grandi passioni erano la danza e il pattinaggio.

Ludovica era una ragazza intraprendente e determinata che aveva degli obiettivi nella vita e dei sogni da realizzare. La sua carriera era appena iniziata, ma il destino le ha tarpato le ali prima del dovuto. Sui social sono tanti coloro che non hanno perso occasione di lasciare un messaggio di cordoglio e solidarietà nei suoi confronti e della sua famiglia.