Sophie becca Basciano con un’altra donna: reazione assurda della Codegoni

Sophie Codegoni becca Alessandro Basciano con un’altra donna: la reazione dell’ex gieffina non è quella che il pubblico si sarebbe aspettato da lei

Ospiti dell’ultimo appuntamento con “Casa Chi“, la rubrica curata da Rosalinda Cannavò per conto del magazine di Alfonso Signorini, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono apparsi più uniti ed innamorati che mai.

Le incomprensioni che scaturivano di frequente al GF Vip sembrerebbero aver lasciato il posto ad una sintonia sempre più forte e consolidata. I due, stando ai loro racconti, non si sarebbero mai allontanati l’uno dall’altra dal giorno della fine del reality.

Proprio durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Chi, tuttavia, i giornalisti hanno posto alla Codegoni una domanda scomoda, riguardante la presunta nuova fiamma di Basciano. A quanto pare, il modello sarebbe stato beccato insieme ad una persona molto vicina a Sophie. Quale sarà stata la reazione dell’influencer? Scopriamolo insieme.

Sophie becca Basciano con un’altra donna: la reazione della Codegoni è inaspettata

A “Casa Chi“, la sintonia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è parsa più che evidente. Se all’interno della casa più spiata d’Italia i due non mancavano di litigare di continuo – ed anche piuttosto pesantemente -, ora la situazione pare essere diametralmente opposta.

L’ex tronista e il modello hanno infatti trovato un nuovo equilibrio e sembrano più che convinti di questo percorso di vita intrapreso insieme. Nelle ultime ore, tuttavia, una presenza indiscreta sarebbe giunta a minare questo idilliaco rapporto di coppia.

I giornalisti di “Casa Chi“, ovviamente, non potevano esimersi dall’interrogare direttamente Basciano. L’ex gieffino, nello specifico, è stato beccato in compagnia di Federica Calemme, sua ex coinquilina al GF Vip e fidanzata di Gianmaria Antinolfi.

A rispondere alla piccante insinuazione ci ha pensato direttamente la bellissima Sophie. “Stavano lavorando, questa cosa mi fa sorridere” – ha spiegato la modella, per nulla indispettita da questo rumor infondato – “Tra l’altro dietro di loro c’era mia mamma“.

Federica e Alessandro, come ribadito anche da quest’ultimo, si sarebbero incontrati per via di una collaborazione che riguardava entrambi. Sotto lo sguardo vigile della mamma della Codegoni, con cui Basciano avrebbe creato uno splendido rapporto, i due avrebbero parlato solo ed esclusivamente di lavoro.