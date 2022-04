“Un Posto al Sole”, lutto nella soap: “Quante risate sul set”

Lutto ad Un Posto al Sole: Nina Soldano, con un post su Instagram, ha deciso di ricordare i momenti trascorsi sul set con una grandissima attrice italiana

Sono stati giorni particolare per il mondo del cinema italiano e non solo. Proprio durante le vacanze di Pasqua, gli italiani sono stati costretti a salutare una grande attrice che ha fatto la storia durante i suoi anni di carriera. Purtroppo, da molto tempo, combatteva con una grave malattia. Durante tutto questo tempo, la donna aveva preso parte a numerose pellicole ma aveva interpretato anche un ruolo in Un Posto al Sole.

Un Posto al Sole va in onda oramai da ventisei anni: in tutto questo tempo, abbiamo visto passare moltissimi volti per Palazzo Palladini. Sono tanti gli attori che hanno esordito proprio nella soap opera napoletana, tanti che sono stati di passaggio, moltissimi anche piuttosto famosi, proprio come nel caso di quest’ultima: Catherine Spaak.

Un Posto al Sole: l’addio di Nina Soldano a Chaterine Spaak

“Tante risate insieme sul set di Un posto al sole. Ciao dolcissima Catherine” ha scritto Nina Soldano sul suo profilo Instagram, pubblicando proprio una vecchia foto di lei e Chaterine che ridono insieme.

Infatti, Catherine aveva partecipato alla soap opera napoletana nel ruolo di Matilde, la madre adottiva di Lorenzo. Il figlio che Marina Giordano – interpretata da Nina Soldano – aveva dato in adozione quando era appena nato. Dopo tanti anni, Marina aveva deciso di ricercare suo figlio e così il suo cammino si era incrociato con quello di Matilde. Nonostante i ruoli complessi, le due si divertivano tantissimo sul set.

Chaterine ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di tutti quelli che l’hanno amata e seguita in tutti questi anni di carriera nel mondo della televisione.