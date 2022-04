Vanessa Incontrada, il suo “buongiorno” su Instagram è in dolce compagnia. L’inaspettata foto che emoziona il web: “Siete bellissimi”

L’incredibile successo televisivo di Vanessa Incontrada implica un continuo susseguirsi di impegni che non trovano pause. Solo nel corso dell’ultimo anno ha partecipato alla seconda stagione di “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo” su Prime Video, ha condotto “Striscia la Notizia” al fianco dell’attore Alessandro Siani, ed in esclusiva per quattro puntate, insieme a Claudio Bisio ha riportato “Zelig” al conosciuto splendore di oltre 10 anni fa.

Come se non bastasse, ha recitato come protagonista nella serie televisiva di Canale 5 “Fosca Innocenti“, che ha conquistato il consenso del pubblico, registrando numeri impressionanti in termini di share. È già infatti stata confermata la seconda stagione della fiction, che vede nel cast anche la partecipazione di Francesco Arca, prevista per il 2023.

In attesa di dare vita ai prossimi progetti professionali, si concede qualche momenti di relax in famiglia, che condivide rigorosamente sui social. Nell’ultimo scatto posa in dolce compagnia, per l’emozione dei fan.

Vanessa Incontrada, un dolce “buongiorno”

Vanessa Incontrada non ha mai nascosto il suo amore per gli animali, che considera un’insostituibile presenza quotidiana. Un pensiero che riguarda anche la sua famiglia, composta da ben 3 inquilini a quattro zampe. I nomi degli amati cani ai quali l’attrice si dedica con affetto, ricevendo a sua volta tanto amore, sono Gina, Zelig e Tokyo.

Spesso protagonisti dei suoi post su Instagram, dove la conduttrice riscontra un successo da 2,4 milioni di followers, anche loro non sono da meno. Delle vere e proprie star del social, ottengono l’ammirazione del web ad ogni scatto. Un barboncino e due golden retriever, gli amici di Vanessa Incontrada sono la sua preferita compagnia.

Proprio come nell’ultimo scatto, con cui l’attrice regala il suo buongiorno ai fan, insieme a Tokyo, al quale riserva il primo piano. Una coppia unita dall’amore e apprezzatissima dagli utenti: “Siete bellissimi“, “Che dolcezza“, “Splendidi“.