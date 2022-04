Al Bano, il pianto commovente per Romina: “Lei solo sa il perché..”

Al Bano, lacrime in studio per il video inaspettato. Romina suscita ancora un certo effetto. Poi la confessione sul passato

Al Bano non riesce a fare a meno dello spettacolo, del palco ma anche della televisione. Lo vediamo spessissimo sul piccolo schermo e solo la settimana scorsa è tornato a trovare Silvia Toffanin a “Verissimo”. In super forma, anche dimagrito, con jeans ed il suo immancabile cappello, il cantante di Cellino San Marco ha specificato che “la tempra contadina mi salva da sempre”.

Non solo applausi per lui ma anche dolci ricordi del passato. Impossibile non parlare dei momenti vissuti con Romina Power, sua ex moglie e madre dei suoi primi quattro figli. Seppur oggi lui si sia rifatto una vita affianco a Loredana Lecciso, Romina rimane una presenza che non si può negare, soprattutto in televisione. E proprio di fronte alle immagini della cantante Al Bano non ha saputo trattenere le lacrime.

Al Bano, le lacrime per Romina e l’ammissione sulla partenza

Al Bano riesce sempre a commuovere il pubblico, sul palco come sul piccolo schermo. Tutti conosciamo la sua storia privata eppure ogni volta che lui parla di sé esce fuori sempre qualcosa di nuovo.

Questa volta Silvia Toffanin è riuscito addirittura a farlo commuovere. Il merito, in verità, è stato della sua ex moglie, Romina Power. La conduttrice ha mostrato, infatti, una clip nella quale la cantante parla del legame che c’era con la mamma di Al Bano.

Un rapporto intenso, come quello tra una madre ed una figlia. Le due si volevano molto bene ed insieme hanno affrontato tante vicissitudini. Romina era stata a farle visita prima che si ammalasse gravemente.

Di fronte a tutto questo il cantante non ha retto alla commozione. Le lacrime hanno avuto il sopravvento su di lui che molto emozionato ha detto che a volte la vita ci mette di fronte ad eventi inaspettati che però bisogna affrontare.

Poi la rivelazione su Romina: “Non mi sarei mai aspettato una sua partenza da Cellino San Marco”. Parentesi archiviata ma che evidentemente fa ancora male.

E proprio su di lei ha aggiunto che la verità va sempre detta anche se c’è una cosa di cui forse Al Bano non si capacità: l’addio di Romina ed il ritorno in America: “Lei solo sa il perché e così le vite si sono divise” ha concluso.