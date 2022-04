Andrea Zenga, spunta fuori il bacio con l’ex coinquilina del Grande Fratello: ecco come ha reagito Rosalinda Cannavò

Fin dal giorno del loro primo bacio al GF Vip avevano lasciato trapelare il trasporto incontenibile che li aveva travolti. A distanza di oltre un anno, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò continuano a confermare il sentimento d’amore che li ha fatalmente legati l’uno all’altra.

Il figlio di Walter Zenga, entrato nel reality di Canale Cinque in ritardo rispetto all’attuale fidanzata, ha capito nel giro di poco tempo di essere rimasto colpito da lei e di volerla corteggiare.

Ad oggi, l’amore tra i due appare impossibile da sciogliere. Eppure, proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, Zenga non aveva mancato di lasciarsi andare a delle effusioni con una sensualissima coinquilina. Quasi nessuno ricorda quello che è accaduto, eppure il bacio che i due si scambiarono fu davvero passionale e inaspettato.

Andrea Zenga, spunta fuori il bacio con l’ex coinquilina: come l’ha presa Rosalinda

In pochi ricordano quelle che furono le prime settimane di Andrea Zenga al GF Vip. Il figlio del noto portiere, inizialmente, si è guardato a lungo intorno prima di rivolgere le proprie attenzioni alla coinquilina Rosalinda, che ad oggi è la sua fidanzata.

In realtà, complici anche i siparietti architettati dagli autori del programma, originariamente si pensava che Zenga potesse far coppia proprio con la migliore amica dell’attrice, Dayane Mello. Quest’ultima, infatti, si era detta attratta da Andrea in più di un’occasione.

I due arrivarono persino al punto di scambiarsi un bacio, nonostante si trattasse di un bacio scaturito da una delle tante prove a cui la produzione sottoponeva i concorrenti. Nulla di autentico tra Andrea e Dayane, eppure i due, in quella sola ed unica circostanza, parvero piacersi parecchio.

Tuttavia, nel giro di pochi giorni, Zenga arrivò a manifestare il proprio interesse alla Cannavò, da cui era rimasto colpito fin dal principio. Se la Mello non aveva affatto reagito bene a questo cambio di rotta, la reazione di Rosalinda era stata diametralmente opposta.

L’attrice infatti aveva affermato di non sentirsi affatto condizionata dal bacio tra Andrea e l’amica Dayane. Con ogni probabilità, Zenga l’aveva rassicurata sulla reale natura di quell’effusione, in cui non c’era nulla di autentico.