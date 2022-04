Un uomo di 45 anni è morto ad Aosta a causa mentre eseguiva dei lavori in un suo terreno: sarebbe stato travolto da un escavatore.

Dramma ad Aosta nella serata di ieri, mercoledì 19 aprile. A perdere la vita un uomo di 45 anni il quale sarebbe stato travolto da un escavatore mentre si trovava nel proprio terreno sito a Seignles nella valle del Lys.

Stando ad una prima ricostruzione, il pesante mezzo lo avrebbe schiacciato non lasciandogli scampo. Inutili i tentativi di soccorso operati dagli operatori sanitari del 118 sopraggiunti sul luogo della tragedia. La vittima era il fratello del sindaco di Issime. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto per cercare di comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto.

Stava lavorando in un terreno di sua proprietà Claudio Linty, 45 anni, quando sarebbe stato travolto dall’escavatore di cui era alla guida. Questo, riportano i colleghi della redazione de Il Giorno, quanto sarebbe accaduto nella giornata di ieri in provincia di Aosta, precisamente a Seignles nella valle del Lys.

L’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato schiacciato dal pesante mezzo. Immediata la chiamata al 118 sopraggiunta sui luoghi celermente. Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione operati per il 45enne non c’era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ad intervenire, riferisce Il Giorno, anche il Soccorso Alpino valdostano ed i carabinieri ai quali adesso è affidato il compito di ricostruire l’esatta dinamica del tragico sinistro. Secondo una prima ipotesi, peraltro quella più accreditata, si sarebbe trattata di una fatalità: l’uomo era alla guida dell’escavatore quando quest’ultimo si sarebbe ribaltato non lasciandogli scampo.

Claudio Linty, che lascia una moglie ed una figlia, era anche fratello di Christian Linty, sindaco del comune di Issime, piccolo centro in provincia di Aosta. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia per la grave perdita subita.