Benedetta Parodi è una conduttrice italiana molto conosciuta e la sua immagine è spesso collegata a programmi di cucina.

Benedetta ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione attraverso la conduzione di “Studio Aperto” ma dopo alcuni anni trascorsi al telegiornale di Italia Uno, per lei sono arrivate importanti occasioni in programmi dedicati alla cucina.

Il programma che le ha permesso di spaziare in questo mondo, permettendo al pubblico di conoscerla bene è stato “Cotto e mangiato” e dopo il successo ottenuto, è riuscita anche a pubblicare due libri, entrambi dedicati alle ricette per preparare menù golosi da leccarsi i baffi. Dopo qualche anno, avendo capito che questo settore era quello giusto per la sua carriera, Benedetta si è dedicata ad un programma tutto suo, dal titolo “I menù di Benedetta” su La7 e dopo quella decisione, i suoi rapporti non sono stati dei migliori con l’azienda Mediaset che ha accusato inevitabilmente il colpo.

Benedetta Parodi prepara la torta di pere, la ricetta è su Instagram

Grazie ad Instagram, molti personaggi del mondo dello spettacolo attraverso il loro profilo, condividono pensieri e opinioni con i fan che attendono con trepidazione, la condivisione di un nuovo scatto.

“Buon MercoleDolce“, ha scritto la Parodi sotto una sua foto mentre assaggia una fetta della sua torta alle pere. Benedetta ha rassicurato i follower scrivendo che la preparazione è molto semplice e per questo alla portata di tutti. Una buona idea per una colazione saporita o anche una merenda da preparare ai propri bimbi per un pomeriggio con gli amici. Nelle sue storie ha condiviso inoltre la ricetta, ma potete trovarla anche su Youtube o sulla sua pagina Facebook. Grazie ai social, dove vengono postate le ricette semplici e veloci, preparare un dolce per tutta la famiglia, diventa un gioco da ragazzi!

