Un medico in famiglia è forse la serie Rai che ha ottenuto più successo in assoluto e a confermare questo, sono state le dieci stagioni andate in onda negli anni.

A capo della famiglia Martini l’insostituibile Nonno Libero, interpretato dal magistrale Lino Banfi e insieme a lui, tantissimi attori talentuosi che hanno reso la storia, ricca di emozioni e intrighi imperdibili.

Ogni stagione, nonostante alcuni volti fissi, ha introdotto alcuni personaggi nuovi che hanno portato dinamiche e nuove storie da seguire. Nell’ottava stagione è arrivata un’attrice amatissima, Catherine Spaak che ha interpretato Gemma, la mamma di Bianca, ovvero Francesca Cavallin. Un personaggio molto vivace, estroverso e pieno di vita che ha portato alla famiglia Martini, tanto divertimento e nuovi aneddoti che riguardano il rapporto di Bianca e Gemma, complesso ma pieno di sentimento. Catherine Spaak è un’attrice di grande talento che ha costruito negli anni, una carriera ricca di successi. Purtroppo negli ultimi giorni, una notizia ha sconvolto tutti: Catherine Spaak ci ha lasciati!

La dolce dedica di Francesca Cavallin per Catherine Spaak

” È stato un privilegio conoscerti e lavorare con te. Ciao mamma Gemma, ciao Cat”, ha scritto la Cavallin sotto una foto che ritrae proprio Bianca e Gemma sul set durante le riprese di Un medico in famiglia 8.

Francesca ci ha tenuto anche a scrivere quanto la professionalità di Catherine l’ha sempre incantata visto che nonostante la sua immensa carriera, era sempre pronta a mettersi in discussione per imparare nuove cose. Nella vita ad un certo punto, bisogna ad ogni modo fare i conti con dolori spiacevoli, proprio come quello che ci ha lasciato l’attrice morta all’età di settantasette anni in una clinica a Roma. Tanti sono i ricordi che il pubblico ha di lei, tanti film e ruoli importanti che hanno rappresentato per il cinema italiano, dei caposaldi indimenticabili. Non solo la Cavallin ha condiviso una dedica per l’attrice, anche tanti altri del mondo dello spettacolo, hanno postato su Instagram frasi d’amore per Catherine, pensieri pieni di affetto e stima nei confronti di una donna che ha fatto del suo lavoro, la sua passione più grande, arricchendo tutti grazie al suo smisurato talento.

