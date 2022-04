“Ci copre la visuale”, Diletta Leotta pronta per la lezione di yoga: crop top e leggings ma l’occhio cade proprio lì – FOTO

La conduttrice è ancora al fianco del brand di abbigliamento tecnico U-Power per la prossima stagione, avete già visto la prima immagine ufficiale?

L’azienda specializzata in Italia nel settore delle calzature e dell’abbigliamento da lavoro ha lanciato lunedì 18 aprile la sua nuova campagna 2022 di comunicazione integrata messa a punto per promuovere i nuovi articoli tecnici.

Ovviamente non poteva mancare la loro madrina e testimonial d’eccezione, ovvero Diletta Leotta che abbiamo già visto negli anni scorsi destreggiarsi tra giubbotti, scarpe e attrezzatura da lavoro che diventavano estremamente sensuali toccati da lei.

La conduttrice Dazn stavolta è la protagonista di una narrazione accattivante ambientata in una classe di yoga dove tiene in mano la scarpa RED LEVE, ultima nata in casa U-Power, che ben di addice all’ambiente vista la sua alta performance in termini di leggerezza assoluta.

Diletta Leotta è un fuoco che divampa, occhi puntati soli sul décolleté

La nuova calzatura antinfortunistica ha una suola nella mescola PU, poliuretano di nuova generazione ultra leggero per chi ha bisogno di muoversi velocemente senza però rinunciare ad alte performance in termini di sicurezza.

“E per voi che cos’è la leggerezza? Io non ho dubbi: sono le nuove scarpe U-Power RED LEVE!”, scrive Diletta nell’ultimo post Instagram che la vede seduta a terra con le gambe incrociate mentre tra le mani trattiene il suo trofeo.

Sorride compiaciuta anche se la scarpa non distoglie gli occhi dalla sua incredibile magnificenza scenica: capelli chiusi in una coda di cavallo, top corto e leggings abbinati di color turchese che ben si abbinano alla sua pelle ambrata. Non solo l’occhio è catturato dal punto vita a clessidra ma anche dalle spalle larghe a triangolo che canalizzano gli occhi nel décolleté aperto dal crop top calzato con disinvoltura.

Peccato per l’indumento che ne offusca parzialmente la visuale, come fanno notare alcuni follower: “Togli sta scarpa che ci copre la visuale!!”, “Diletta hai un chiodo fisso“, “Corro a comprarle! Anche se non le uso 😍”, “Ti amo!!”. 143mila like in poche ore…tutto merito della scarpa?