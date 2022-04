Eurospin, arriva la novità assoluta: “E’ anche divertente” è pazzesco

Incredibile sorpresa per tutti i clienti del discount più amato d’Italia. Incredibile ciò che troveranno alla cassa!

L’Eurospin è un’azienda della grande distribuzione italiana di genere alimentare e di grande consumo relativa al settore discount.

Azienda operante in Italia, Slovenia e Croazia, nasce nel 1993 da quattro famiglie del settore ed è la prima catena di discount di proprietà italiana.

Dal 2009 si occupa anche di vendita di viaggi, proprio con il marchio ‘Eurospin Viaggi‘.

La seconda parte del nome Eurospin è l’acronimo dello slogan ”Spesa intelligente”.

Il brand conta oltre 15mila dipendenti che lavorano in ben 1200 punti vendita, di cui il 75% sono di proprietà mentre il restante franchising. Tutti i supermercati si riforniscono nei 17 depositi.

Nel 2019 il fatturato ha superato i 7 miliardi di euro.

Una sorpresa imperdibile in arrivo

La sorpresa in arrivo per tutti i clienti del discount italiano, renderà felici soprattutto i più piccoli.

Si tratta, infatti, di un gadget dei Minions personaggi amatissimi di ”Cattivissimo me”, film di animazione del 2010 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud che ha ottenuto un incredibile successo.

Proprio sulla pagina Facebook del supermercato è stata comunicata questa novità assoluta:

“Fare una spesa intelligente da oggi è anche divertente”, esordisce l’annuncio.

“Da Eurospin arrivano i Minions!”, ecco cosa troveranno in cassa tutti i clienti del discount.

Ma come e quando? Semplice: “Ogni sabato, con almeno 30 euro di spesa“.

Nello specifico saranno dei personaggi da collezionare della linea ”Minion Fruit Sounds”, completamente in regalo.

Sicuramente i più felici saranno i bambini che accompagneranno con entusiasmo i genitori a fare la spesa per aggiudicarsi il loro Minions preferito.

Intanto è stata comunicata una prima anticipazione: sabato 23 aprile sarà possibile trovare Dave Paperone.

Questa non è una prima per i clienti Eurospin infatti è già capitato che potessero ricevere in cassa una sorpresa divertente, raggiunti i 30 euro di spesa: di recente i gadget hanno riguardato i personaggi della saga ”Star Wars”.