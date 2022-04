Auto finisce nel fiume, morta giovane madre: è giallo sull’accaduto

La scorsa notte, un’auto, con a bordo una coppia, è finita nel fiume Adda a Fara Gera d’Adda (Bergamo): morta una giovane madre, salvo il marito.

Dramma la scorsa notte a Fara Gera d’Adda (Bergamo), dove un’auto con a bordo una coppia di coniugi è finita nel fiume Adda. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi che, poco dopo, hanno recuperato il corpo della donna, una 44enne.

Salvo, invece, il marito che prima si era allontanato dal luogo dell’accaduto e poi è stato raggiunto dai soccorritori. L’uomo è stato accompagnato presso la caserma dei carabinieri per essere sentito ed aiutare gli investigatori a chiarire i fatti.

Fara Gera d'Adda, auto finisce nel fiume Adda: morta madre di 44 anni, salvo il marito

I carabinieri di Treviglio stanno indagando sulla tragedia verificatasi la scorsa notte, tra martedì 18 e mercoledì 19 aprile a Fara Gera d’Adda, piccolo centro in provincia di Bergamo, dove una donna ha perso la vita. La vittima è Romina Vento, 44enne residente a Fara d’Adda e madre di due bambini di 10 e 15 anni.

La donna, secondo quanto appurato sino ad ora, come riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, era insieme al marito a bordo di un’auto che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada terminando nel fiume Adda. Alcune persone, che si stavano allenando presso un centro sportivo nelle vicinanze, sentendo delle urla, hanno lanciato l’allarme.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i sanitari del 118 e le squadre dei vigili del fuoco. I sommozzatori hanno avviato le operazioni di soccorso e, poco dopo, hanno recuperato il cadavere della 44enne. Salvo, invece, il marito di Romina che, scrive Fanpage, avrebbe raggiunto la riva a nuoto per poi allontanarsi, prima di essere raggiunto dai soccorsi.

L’uomo è stato interrogato dai militari dell’Arma che stanno indagando per ricostruire i fatti. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. La Procura ha già disposto sulla salma della donna l’autopsia, i cui risultati potrebbero far emergere dettagli importanti sulla vicenda ancora non del tutto chiara.