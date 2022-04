Fedez, Corona e Belen: perché sono accostati? Fedez si rivolge a Belen e lei spiega tutto. Ecco cosa c’entra Corona

Tre super nomi dello show bitz uniti, ma per cosa? Sono Fedez, Fabrizio Corona e Belen Rodriguez. Se gli ultimi due hanno diviso il loro passato per via della loro storia d’amore, il marito di Chiara Ferragni cosa può mai combinare insieme a loro? L’accostamento è quantomeno bizzarro ma è quello che è successo nel corso dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il programma in podcast condotto da Fedez, Luis Sal e Martin.

Ultima ospite dei tre amici è stata proprio Belen Rodriguez che ha risposto alle curiosità dei conduttori e anche a qualche domanda spinosa. Proprio Fedez ha tirato in ballo l’ex re dei paparazzi e ha chiesto alla showgirl argentina una spiegazione che cerca da molto tempo. La risposta di Belen spiazza tutti, anche il rapper da poco operato.

Fedez, Corona e Belen: svelato l’arcano dell’ossessione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Muschio Selvaggio Podcast (@muschioselvaggio)

Nel corso della puntata di Muschio Selvaggio Fedez ha approfittato della presenza di Belen Rodriguez in studio per cercare di capire qualcosa che lo riguarda in prima persona: l’ossessione di Fabrizio Corona nei suoi confronti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Fedez rompe il silenzio e rivela la cura a cui si sta sottoponendo

All’ex moglie di Stefano De Martino, il rapper ha chiesto secondo lei perché l’ex paparazzo lo nomini sempre. “Sai che Fabrizio mi odia?” ha esordito Fedez spiegando come l’ex di Belen molto spesso su Instagram se la prenda con lui.

Il motivo? Per via dei tatuaggi chiede ironicamente Fedez. Se è questo, precisa, “fatteli altri due così non rompi” ha ribadito in modo molto esplicito.

Ci pensa Belen a levare la curiosità: “Non penso che ti odi. Ma tu lo sai che il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie? E’ invidioso perché sei più tatuato di lui” ha risposto in maniera molto ironica confermando però che Corona parli spesso di lui.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Giulia Stabile sfugge al controllo delle guardie. Il gesto che mette tutti in agitazione

La showgirl argentina ha ribadito di essere ancora affezionata al suo ex, cosa che non ha mai nascosto, e che lui ce l’ha sempre con qualcuno per fare notizia. Una strategia che funziona e che non ha mai abbandonato.