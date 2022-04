MD nuova apertura straordinaria, la città è in trepidante attesa. Tutto è pronto

Una grande occasione per la città che potrà così per interfacciarsi con la professionalità della rinomata catena di distribuzione.

Dobbiamo tornare indietro fino al 1994 per vedere la nascita di Mida Discount, meglio conosciuto con l’acronimo MD, società della grande distribuzione organizzata che oggi è una delle realtà più solide sviluppate sul territorio nazionale.

L’idea geniale del bolzanino Patrizio Podini che voleva dar vita ad uno spiraglio imprenditoriale operante nel canale dell’hard discount, ovvero la vendita di merci di marche poco conosciute a prezzi però molto convenienti per il mercato.

Dopo l’apertura del primo centro di distribuzione a Gricignano di Aversa (Caserta) nel 1996, la scalata è stata rapida, tanto che oggi l’azienda conta circa 800 punti vendita, presenti in tutte le regioni italiane da Nord a Sud.

Oggi la realtà si sta espandendo a macchia d’olio, pochi giorni fa è arrivata anche la comunicazione di un nuovo punto vendita inaugurato in una delle città cardine italiane.

MD si stabilisce a Roma, ecco dove e quando l’apertura straordinaria

La notizia è stata poco considerata per via delle festività pasquali appena concluse che hanno allontanato la stampa nazionale da tale evento così importante per l’azienda.

MD ha aperto lo scorso 7 aprile il nuovo punto di vendita diretto di Monterotondo (Roma) in uno store di oltre 1.000 metri quadri di superficie.

SI tratta del terzo negozio aperto nella città, nonché il 21esimo nella provincia laziale ed il 41esimo nella regione. Un successo davvero inaspettato per il suo fondatore che in pochissimi anni è salito all’apice del successo imprenditoriale, coronato nel giorno dell’apertura anche dalla presenza del sindaco Riccardo Varone e dell’assessore alle attività produttive Claudio Felici.

Per i prossimi giorni tutti i clienti usufruiranno di incredibili sconti riservati proprio in occasione della recente inaugurazione. Non solo un ampio reparto ortofrutta self-service, ma anche macelleria, gastronomia e panetteria sempre con prodotti freschissimi.

Presenti al suo interno tutti ragazzi assunti a livello locale di età media intorno ai 30-32 anni. Per un accesso funzionale è presente per i clienti anche un parcheggio con 70 posti auto ed orari flessibili, da lunedì al sabato dalle 8 alle 20.30 e la domenica dalle 8.30 alle 20.00.