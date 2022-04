“Meraviglia della natura”. Michela Quattrociocche è una visione celestiale. Espone la parte più sensuale di sè: spettacolo assicurato – FOTO

Michela Quattrociocche. L’attrice romana classe 1988 cattura l’attenzione attraverso scatti preziosi rilasciati sul suo profilo Instagram. L’ultimo mette in mostra il suo lato più sensuale

Correva l’anno 2008 e tutti gli adolescenti dell’epoca impazzirono per il film “Scusa ma ti chiamo amore”, diretto da Federico Moccia e tratto dal suo omonimo romanzo. Star della pellicola era il celebre e ampiamente affermato Raoul Bova. Ad affiancarlo un’attrice sconosciuta, in erba, ma con molto potenziale da esprimere: Michela Quattrociocche.

La critica bocciò l’opera; di parere discordante il pubblico che la premiò al botteghino. Proprio per questa ragione fu prodotto il seguito (“Scusa ma ti voglio sposare”), regalando alla giovane interprete ancora più notorietà. Ne è passata di acqua sotto i ponti e la Quattrociocche ha proseguito nella sua carriera nel mondo dello spettacolo cimentandosi sempre nella commedia e in film leggeri come “Natale a Beverly Hills” di Neri Parenti, “Una canzone per te”, “Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile” e “Burraco fatale”.

Michela Quattrociocche: il primo piano che toglie in fiato. Incantevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Michela Quattrociocche ha fatto coppia con un idolo degli adolescenti degli anni duemila, il collega Matteo Branciamore (celebre per il ruolo di Marco nella serie tv “I Cesaroni”).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Laura D’Amore infinita in costume: “Hai le gambe migliori del mondo” – FOTO

Successivamente ha sposato l’ormai ex calciatore Alberto Aquilani (oggi tecnico della primavera della Fiorentina) dal quale ha avuto le due figlie Aurora (nata nel 2011) e Diamante (nata nel 2014). Purtroppo, nel maggio 2020 la coppia ha annunciato la separazione

A quanto pare, la bellissima attrice romana ha ritrovato il sorriso tra le braccia di un nuovo amore. Si tratta di Giovanni Naldi, imprenditore ed erede insieme alla sorella della Roberto Naldi Collection, una catena di alberghi di lusso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Report, il programma rischia di chiudere. Guai per il conduttore Sigfrido Ranucci

Michela Quattrociocche è anche super attiva sui social network. Salgono i suoi follower su Instagram arrivati oggi a una cifra superiore alle 500mila unità.

Ai fan regala spesso immagini che la ritraggono in momenti dolci e privati insieme alle sue bambine. L’ultimo scatto rilasciato sul web mostra però il suo lato più sensuale. Nessuna posa sexy; il gioco di seduzione parte dal suo sguardo, profondo e accattivante, fisso in camera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Pier Silvio Berlusconi sconvolge tutti: “A casa mia voglio lei”

Il primo piano dell’attrice cattura l’attenzione: impossibile non soffermarsi sulle sua labbra carnose o sulla delicatezza dei lineamenti. “Meraviglia della natura” – azzarda qualcuno tra i commenti, esprimendo decisamente un pensiero condiviso da tutti gli utenti.