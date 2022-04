Michelle Hunziker è rifatta o il suo fisico perfetto è merito di madre natura? Aurora Ramazzotti spiffera la verità

Michelle Hunziker non è solo una delle conduttrici di punta di Mediaset, ma anche una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. 40 anni e non sentirli, sempre energica e con un fisico da fare invidia alle ragazzine. Allenamenti continui, spesso condivisi con il popolo social, ed un’alimentazione equilibrata. Solo questo si nasconde dietro la sua forma fisica smagliante? È la domanda che si pongono in molti.

La curiosità su di lei impazza per cercare di capire se abbia ceduto o meno al ritocchino facendosi aiutare dal bisturi del chirurgo oppure la sua bellezza sia tutto frutto di madre natura.

A togliere questa curiosità ci ha pensato direttamente sua figlia Aurora Ramazzotti. Senza peli sulla lingua lo ha detto a tutti.

Michelle Hunziker è rifatta? La verità di Aurora Ramazzotti

Quando si tratta di personaggi dello spettacolo il dubbio sulla loro bellezza è sempre dietro l’angolo. Sarà tutto vero quello che vediamo? Si chiede il pubblico che non ha tutti i torti visto il grande ricorso all’aiuto del bisturi.

Michelle Hunziker fa parte di questo club oppure no? La risposta sta in una delle due puntate di “Michelle Impossible”, il woman show affidato alla conduttrice Mediaset che ancora una volta ha dimostrato di saper cantare, ballare, recitare ed intrattenere. Grande successo di pubblico per un ritorno scoppiettante sullo schermo in un momento molto delicato della sua vita personale.

Tra gli ospiti sua figlia Aurora Ramazzotti che in una delle due puntate ha svelato la verità sul décolleté della madre. Michelle non è mai volgare, ma bisogna dirlo che il lato A lo mostra con fierezza nei suoi abiti, in tv come suoi social. Sodo, compatto, alto ed impeccabile sempre, nonostante le tre gravidanze affrontate.

La nota influencer, in uno dei suoi monologhi, ha rivelato in maniera molto ironica che mamma Michelle ha rifatto il seno. Una cosa di cui non ha mai parlato e che ha nascosto abilmente quando si è operata al tunnel carpale.

Ha giustificato la presenza in ospedale per quella operazione quando in realtà stava svolgendo il ritocco estetico. E così Aurora ha svelato tutto e ha detto in diretta alla madre: “Sei stata furba!”.

La reazione della conduttrice? Un po’ sbigottita, probabilmente di proposito, ha tuonato: “Un applauso ad Aurora e alla sua ultima apparizione in TV!”