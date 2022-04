Nunzia De Girolamo balletto sfrenato in vacanza, l’ex ministra si lascia andare: è tutta un fuoco – VIDEO

Una piccola vacanza in Kenya per ricaricarsi prima dei prossimi appuntamenti lavorativi, tanta musica e buon cibo. Cosa volere di più?

Si tratta di una donna dalle mille risorse, dinamica ed energica in grado di incantare le folle con la sua urea magnetica. Oggi alla guida del programma in seconda serata “Ciao Maschio”, Nunzia De Girolamo è tra le showgirl più ammirate non solo dal pubblico maschile ma anche femminile per la professionalità con cui sa tenere testa ad alcune delle voci dello showbiz più autorevoli di sempre.

Dopo tanto lavoro però ha deciso anche lei di prendersi una pausa ed ha scelto per queste vacanze pasquali il Kenya dove dalle foto e video postati sembra si stia divertendo moltissimo. Ecco l’ultimo balletto social condiviso con la sua community ieri.

Nunzia De Girolamo come non l’avete mai vista: sublime!

