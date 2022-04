Pago, la novità più bella annunciata sui social: il cantante è al settimo cielo e i fan sono felicissimi per lui

Il periodo corrente è un periodo decisamente propizio per il cantante Pago. Quest’ultimo, dopo la turbolenta fine della relazione con Serena Enardu, sembra aver finalmente ritrovato sé stesso ed essersi riappropriato della sua passione più grande: quella per la musica.

L’artista, che sta lavorando al nuovo singolo “Amore che non muore“, ha in ballo moltissimi progetti di cui tiene costantemente aggiornati i fan.

Tra l’altro, negli ultimi mesi Pago ha anche conseguito un importante successo personale; si è infatti riavvicinato all’ex moglie Miriana Trevisan, suo grande amore e madre di suo figlio Nicola.

I followers, ormai da tempo, non aspettano altro che i due annuncino di essere tornati insieme. Proprio grazie alle ultime Instagram stories pubblicate dal cantante, tuttavia, il pubblico è venuto a conoscenza di un fatto a dir poco clamoroso.

Pago e la novità più bella annunciata sui social: “finalmente, ci volevo tornare da tempo”

I fan, dal giorno in cui Miriana Trevisan ha abbandonato la casa del GF Vip, attendono una cosa sola: il ritorno di fiamma tra la showgirl e l’ex marito Pago. I due, che proprio di recente hanno concesso uno shooting fotografico al magazine Chi, si sono dimostrati più che affiatati.

La speranza dei followers di scoprirli a trascorrere del tempo insieme cresce giorno dopo giorno. Eppure, come le ultime Instagram stories del cantante dimostrano abbondantemente, quest’ultimo sembrerebbe essere fin troppo oberato di lavoro per pensare all’amore.

“Rieccomi a casa, direi finalmente perché ci volevo tornare, ma sono stati giorni meravigliosi“: questo il saluto che Pago ha voluto indirizzare ai fan attraverso le stories, pubblicate al termine del weekend di Pasqua e Pasquetta.

Pago, nello specifico, ha partecipato a delle serate organizzate presso il locale “Loe Club” di Forte dei Marmi, che lo hanno tenuto impegnato per circa tre giorni. Soddisfatto e felicissimo per il riscontro ottenuto dal pubblico, il cantante non ha mancato di ringraziare i fan: “eravate in tantissimi, grazie davvero“.

Al momento, dunque, nella vita di Pago non sembrerebbe esserci spazio per un nuovo amore. Eppure, la sintonia ritrovata tra il cantante e l’ex moglie continua ad emozionare migliaia di followers. Le speranze, agli occhi di molti, non sono affatto spente.