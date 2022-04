Pier Silvio Berlusconi sconvolge tutti: “A casa mia voglio lei”

Pier Silvio è un uomo molto riservato e nonostante il suo cognome sia tra i più importanti in Italia, il suo desiderio è sempre stato quello di mantenere l’assoluta privacy sulla sua vita.

Un azienda come Mediaset richiede un lavoro non indifferente visto che sono tantissimi i programmi da coordinare e sui quali decidere i format e i personaggi da inserire. Ci sono alcuni di questi che continuano negli anni ad avere un successo memorabile.

Maria De Filippi ad esempio, è una colonna portante di Mediaset visto che i suoi programmi ogni anno, ottengono ascolti e risultati record e questo è motivo di soddisfazione per la conduttrice ed anche per Pier Silvio. Ad ogni modo, un altro programma che da anni fa compagnia a milioni di italiani è Verissimo, un appuntamento fisso del sabato pomeriggio e da quest’anno anche della domenica di canale 5. Al timone c’è la bellissima Silvia Toffanin che conduce le interviste agli ospiti presenti, con eleganza ed estrema semplicità. Silvia oltre ad essere la conduttrice di Verissimo è anche la compagna di Pier Silvio, i due stanno insieme da tanti anni e hanno anche avuto due meravigliosi bambini. Nonostante non si siano mai voluti sposare, sono molto felici insieme e Pier Silvio ha anche dichiarato che tutto è sempre come la prima volta.

Chi è la donna che Pier Silvio vorrebbe a Mediaset?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Laura D’Amore infinita in costume: “Hai le gambe migliori del mondo” – FOTO

Sembra però che Berlusconi abbia il desiderio di avere un volto femminile nuovo nella sua azienda Mediaset, di chi stiamo parlando? La donna tanto attesa è Diletta Leotta che al momento lavora su un’altra rete.

La giornalista sportiva ha attirato Pier Silvio che senza troppi peli sulla lingua ha dichiarato che la vorrebbe per un programma a Mediaset. Il format è già pronto per lei e questo lascerebbe pensare che probabilmente i due avranno trovato un’accordo. Sarà davvero cosi? Bisognerà attendere per capire se Diletta accetterà o no la proposta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Miss Italia” 2014: tre di fila! Non si era mai vista una cosa del genere: l’assurda coincidenza