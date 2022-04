Primark chiude per la prima volta le sue filiali: evento clamoroso. Ecco dove

Evento a dir poco clamoroso. Primark ha deciso di chiudere per la prima volta alcune sue filiali: vediamo dove.

Tra i marchi più noti e potenti del mondo, è impossibile non citare Primark. L’azienda irlandese opera praticamente in mezzo mondo ed è specializzata nella vendita di capi d’abbigliamento a prezzi accessibili. Tutti sono pazzi di Primark: si registrano spesso numeri illegali mentre nei punti vendita le file sono spesso chilometriche.

Da qualche ora circola però una notizia che ha gettato tutti nello sconforto: Primark ha deciso di chiudere subito alcuni suoi negozi. La mossa dell’azienda ha lasciato ovviamente tutti sorpresi: è la prima volta che il colosso della moda decide di fare qualche passo indietro.

Primark chiude per la prima volta alcune filiali: da non credere

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Primark e altri negozi: l’apertura che non ti aspetti nei giorni più importanti, i dettagli

L’ultima notizia con Primark protagonista ha ovviamente scosso gli innumerevoli clienti sparsi in giro per il mondo. Per la prima volta, l’azienda ha deciso di chiudere due negozi in Germania. Al momento, il colosso della moda a basso prezzo gestisce 32 punti vendita nel paese tedesco: nel 2023 questo numero verrà ridotto a 30. I negozi che chiuderanno sono quello di Weiterstadt (31 gennaio 2022 la data di chiusura) nell’Assia del sud e quello di Schlossstrasse (30 aprile 2022) a Berlino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sì, apre e sarà immenso” Lidl, nuovo supermercato dalla superficie enorme: ecco dove

Il gesto non deve però spaventare i clienti: la società intende espandersi ancora per il pianeta, portando il numero totale di negozi dagli attuali 402 a 530 nel prossimo quinquennio. Un portavoce dell’azienda irlandese ha spiegato che questo fa parte di comuni revisioni del sito che hanno rivelato che i due siti in questione non sono più attraenti per Primark. Anche in Italia l’azienda sta conquistando sempre più spazi: dopo le grandi aperture come quelle a Milano (in via Torino), il colosso è pronto per aprire ulteriori negozi nel Bel Paese. Il marchio di moda è pronto per preparare anche un negozio online: ad oggi Primark è una delle poche catene che non presenta la vendita sul web.