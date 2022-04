Saluzzo, bambino di due anni perde la vita in un incidente con il trattore

Bambino di due anni perde la vita in un incidente con il trattore. La Polizia sta indagando sull’accaduto

La terribile tragedia è accaduta nella giorno di Pasquetta, intorno alle 18, a Saluzzo, un comune in provincia di Cuneo. Il bambino si trovava nella azienda agricola di famiglia quando un inaspettato incidente con il trattore gli ha procurato la morte.

Il piccolo Andrea, di soli 2 anni, è morto in seguito alle gravi lesioni e ferite riportare dopo l’incidente. I familiari del bambino si sono recati prontamente all’Ospedale di Saluzzo. Il bimbo risultava già essere in condizioni gravissime e il tentativo disperato dei medici di salvargli la vita si è rivelato inutile.

Tragedia nel cuneese: bambino di due anni muore cadendo da un trattore

La famiglia del bambino possiede un azienda agricola ed è proprio questa ad essere diventata lo scenario del terribile incidente. Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia che si occuperanno di ricostruire l’intera vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo Andrea, approfittando di un momento di solitudine e di distrazione dei familiari, sarebbe salito in cima ad un trattore rimasto incustodito e sarebbe riuscito a metterlo in moto. Da qui il tragico incidente: il trattore ha proseguito fino ad un terrazzamento alto circa 3 metri da cui si è poi ribaltato cadendo.

Una terribile tragedia, inspiegabile, avvenuta tra le mura dell’azienda agricola di famiglia. i familiari del piccolo Andrea, distrutti dal dolore, non riescono a darsi pace. Della questione se ne sta occupando la Polizia che sta svolgendo le indagini del caso per ricostruire in maniera approfondita le dinamiche dell’orribile incidente.