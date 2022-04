Domenica pomeriggio, un bambino di soli sette mesi è morto mentre si trovava nella sua culla nell’abitazione in cui viveva con i genitori a Sordio (Lodi).

Doveva essere un giorno di festa in occasione della Pasqua, ma si è trasformato in tragedia per una famiglia di Sordio, in provincia di Lodi. Nel primo pomeriggio, un bambino di soli sette mesi è stato trovato esanime nella sua culla dai genitori che hanno immediatamente chiamato il 118.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi che, però, una volta giunti presso l’abitazione hanno potuto solo dichiarare il decesso del piccolo. Per determinare le cause della morte, è stata stabilità l’autopsia.

Sarà l’esame autoptico a stabilire con certezza le cause della morte del bambino di sette mesi deceduto improvvisamente mentre si trovava nella sua culla. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di domenica 17 aprile in un’abitazione di Sordio, piccolo comune della provincia di Lodi.

I genitori ed i nonni, riferisce la stampa locale e la redazione de Il Giorno, sono andati a controllare il piccolo trovandolo esanime nel lettino. Dopo vari tentativi di svegliarlo, è stato chiamato il numero unico per le emergenze. Il centralino ha inviato sul posto un’ambulanza. L’equipe medica ha provato a rianimare disperatamente il bimbo, ma alla fine si è dovuta arrendere costatandone il decesso.

Non sono ancora chiare le cause della morte, ma si ipotizza, riportano i colleghi de Il Giorno, possa essere sopraggiunta per via della Sids (Sudden Infant Death Syndrome), ossia sindrome della morte in culla. La conferma potrà arrivare solo dai risultati dell’autopsia, già disposta sulla salma dall’autorità giudiziaria e che verrà eseguita nelle prossime ore.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intero paese, il cui sindaco Salvatore Iesce, ha già espresso il proprio cordoglio alla famiglia colpita dalla tragedia affermando che prenderà parte ai funerali del piccolo.