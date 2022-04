Stefano De Martino, adesso basta: l’addio definitivo dello showman

Stefano De Martino ha preso una decisione definitiva: ora ha capito che è veramente finita.

Voltare pagina non è mai facile, soprattutto quando si tratta di una cosa che ha fatto parte della tua vita per molto tempo. Ma a volte è l’unica strada da percorrere per ritrovare la felicità.

E’ quello che è successo a Stefano De Martino, ex ballerino e showman che ha deciso di stravolgere la sua vita e lasciarsi alle spalle il passato. A quanto pare sembra sia tornato tra le braccia di Belen, ma qual è la verità?

Stefano De Martino, l’addio inaspettato: tutti i dettagli

Da anni Stefano De Martino è uno degli argomenti preferiti del gossip che non perde occasione di parlarne sia per la sfera professionale che privata. Da qualche mese sembra essere tornato accanto a Belen Rodriguez, moglie e mamma di suo figlio Santiago, ma c’è a qualcun altro che lo showman sembra aver detto addio.

Si tratta di “Made in Sud“, uno dei programmi condotti dall’ex ballerino che quest’anno ha deciso di lasciare il timone.

Clementino e Lorella Boccia hanno preso il suo posto, la trasmissione è partita lo scorso 18 aprile su Rai 2. Non sono mancati gli auguri per una nuova esperienza e i saluti da parte dell’ex conduttore del programma che attraverso una storia su Instagram ha affermato: “Ho vissuto per due anni l’emozione del giorno della Prima di Made in Sud. Oggi sono lì con voi con il pensiero e un pezzetto di cuore. In bocca al lupo“.

Secondo quanto riporta il numero di ascolti e share della prima puntata, “Made in Sud” è iniziato alla grande e i nuovi conduttori hanno ottenuto ottimi risultati fin dal primo giorno. Clementino è un rapper che tutti conoscono, Lorella Boccia è un’ex allieva di “Amici” che da anni ha intrapreso la strada della conduzione. I due sembrano aver formato una coppia professionale perfetta, e voi cosa ne pensate?