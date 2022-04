Elena Santarelli conquista tutti con la sua bellezza, un fisico da urlo ed uno sguardo sensuale rendono la modella, una delle donne più attraenti dello spettacolo italiano.

La sua carriera è iniziata nel mondo della moda, molti stilisti importanti come Giorgio Armani e Laura Biagiotti hanno notato la sua bellezza e le hanno chiesto di sfilare per mettere in mostra le nuove collezioni.

Dopo quel momento per Elena sono arrivate molte proposte nel mondo dello spettacolo, prima come valletta al fianco di Amadeus e poi nel programma che le ha dato molto successo, ovvero Stadio sprint insieme a Enrico Varriale. La Santarelli ha sempre dimostrato di avere grande personalità anche quando ha partecipato nel 2005 all’Isola dei Famosi. Una carriera divisa tra moda e programmi sportivi quella di Elena, ed anche se la professione l’ha sempre tenuta molto impegnata, la sua vita privata ha avuto comunque modo di realizzarsi. L’uomo che ha rubato il cuore della showgirl si chiama Bernardo Corradi, i due sono sposati e hanno due meravigliosi bambini.

Elena Santarelli sfoggia un costume intero sulle spiagge di Dubai

Il profilo social di Elena è sempre molto attivo ed è grazie a quest’ultimo che la conduttrice riesce a mettersi in contatto con tutti i fan che da sempre amano la sua vita e il suo carattere forte e indipendente, come ha ampiamente dimostrato in diverse occasioni difficili.

Tra gli ultimi scatti postati, la Santarelli ha condiviso una sua foto di spalle a Dubai, con un costume intero sexy e aderente e scollato sulla schiena. Elena è diretta verso il mare ed anche se i capelli si scompigliano a causa del vento, la sua bellezza continua ad essere una costante nonostante lo scorrere del tempo. Tra i commenti, tantissimi amici e personaggi del mondo dello spettacolo ed anche tanti fan che sotto ogni foto, dedicano frasi d’amore alla bella Elena, dimostrandole come sempre, tutto l’amore possibile.

