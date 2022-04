“Un Posto al Sole”, il personaggio finisce in ospedale: in pericolo di vita

Giorni complicati per i nostri personaggi di Un Posto al Sole: una dei personaggi della soap opera napoletana finirà in ospedale in seguito ad un problema

Sono giorni particolari per i nostri personaggi di Un Posto al Sole. Se qualcuno si è goduto la Pasqua in tranquillità, in compagnia della propria famiglia, qualcun altro invece ha dovuto fronteggiare problemi più o meno gravi. Come Niko, che per la prima volta si è ritrovato costretto a trascorrere le feste lontano da suo figlio Jimmy, che è partito con la mamma Micaela per Berlino.

Per quanto riguarda invece la famiglia Boschi, Angela e Franco si sono finalmente riconciliati ma lei è stata costretta a partire nuovamente per finire il suo lavoro in Sicilia. Ha promesso a Franco e a Bianca, però, che tornerà il più spesso possibile per farsi perdonare di questo lungo periodo che ha trascorso lontana da casa e da loro.

Un Posto al Sole, il noto personaggio finisce in ospedale: Chiara in pericolo di vita

E infine, ci sono Nunzio e Chiara. La coppia ha vissuto degli alti e bassi, ma quando Nunzio ha scoperto che Chiara è caduta nel baratro della droga, ha deciso di starle accanto e di aiutarla ad uscirne. Certo, non è facile per lei, perché da quando la socia di Roberto Ferri lo ha scoperto, sta facendo del suo meglio per farla restare in questo brutto tunnel pur di rovinarle la vita e rubarle l’azienda che il padre ha costruito con tanto impegno negli anni.

Al momento Chiara ha confessato a Nunzio di volersi far aiutare, ma a quanto pare i suoi tentativi non andranno nel migliore dei modi, perché le anticipazioni ci rivelano che Chiara finirà in ospedale in seguito ad una overdose. La ragazza rischierà davvero la vita.

Saranno momenti di paura, in modo particolare per Nunzio che è l’unica persona rimasta della sua vita a volerle sinceramente bene e a starle sempre accanto.