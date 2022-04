Uomini e Donne, Maria De Filippi tira fuori la verità: Riccardo invitato ad andarsene

Uomini e Donne, Maria De Filippi non poteva ignorare quello che stava accadendo all’interno del suo studio: Riccardo Guarnieri invitato ad andarsene

Si fa sempre più accesa la polemica inerente il presunto ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex, ormai da alcune puntate, non mancano di flirtare con assiduità e di scambiarsi sguardi a dir poco eloquenti, che lasciano trasparire un sentimento di fatto mai spentosi.

Maria De Filippi, nel corso dell’appuntamento di ieri, ha cercato di spiegare a Tina Cipollari l’assoluta normalità di ciò che sta accadendo tra di loro. A detta della conduttrice, infatti, è plausibile che una relazione a tal punto intensa si porti dietro così tanti strascichi.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi, la padrona di casa si è invece voluta concentrare sulla reazione di Alessandro Vicinanza, che di fronte ai siparietti che hanno visto protagonista la sua ex è sempre rimasto impassibile.

La presentatrice, con intelligenza e arguzia, non ha mancato di tirar fuori la verità dalle parole del cavaliere. Quest’ultimo, sentendosi messo alle strette, ha finalmente rivelato a Riccardo ciò che realmente pensa di lui. Tra i due sono volate parole di fuoco.

Uomini e Donne, Maria De Filippi tira fuori la verità: Riccardo Guarnieri invitato ad andarsene

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Marica Pellegrinelli, il VIDEO che ha emozionato il pubblico dei social: “il mio bimbo di 4 mesi”

Maria De Filippi, stupita dal silenzio di Alessandro Vicinanza, non ha mancato di interpellarlo in merito al siparietto che ha recentemente visto protagonisti Ida e Riccardo. La conduttrice, astuta e sagace come suo solito, è finalmente riuscita ad ottenere che il cavaliere esprimesse il proprio reale pensiero a riguardo.

Secondo Vicinanza, il comportamento che Guarnieri sta tenendo verso la dama sarebbe “scorretto e meschino“. Una tesi che il partenopeo non ha mancato di sostenere con toni particolarmente accesi. “Cercare una donna davanti a lei non lo trovo corretto. Lui sa che la farà soffrire“: questa l’opinione di Alessandro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Laura Chiatti, la FOTO senza reggiseno è impressionante: arriva il commento di Marco Bocci

Riccardo, punto sul vivo, non poteva rimanere in silenzio di fronte alle accuse del suo rivale. “Quindi mi stai suggerendo di andarmene e di cercare una fidanzata fuori?“, lo ha provocato il tarantino, indispettito dalle osservazioni di Vicinanza. Quest’ultimo, senza mezzi termini, è tornato a ribadire la propria posizione.

Secondo Alessandro, il fatto che Riccardo abbia deciso di tornare a Uomini e Donne avrebbe creato solamente scompiglio nel cuore della dama di Brescia. Lo stesso partenopeo ha ammesso di non aver mai visto la Platano così presa da un corteggiatore: “neanche con me aveva quegli occhi, è palese“.

Nonostante il cavaliere disapprovi il comportamento di Guarnieri, ha tuttavia tenuto a specificare di non nutrire alcuna antipatia nei suoi riguardi: “io non ce l’ho con lui a differenza sua, mi è indifferente“. E alla domanda della conduttrice, che gli aveva chiesto se la situazione tra Ida e Riccardo gli desse minimamente fastidio, il partenopeo ha replicato senza alcuna esitazione. “No, sono tranquillissimo“, ha confermato Vicinanza, lasciando intendere di non nutrire più alcun sentimento nei confronti della sua ex.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ho appena zoomato lì”, Alessia Marcuzzi e la FOTO in costume impossibile da dimenticare. Quel particolare…

Ida, nello scambio tra i due, è rimasta in silenzio ad ascoltare quanto si stessero dicendo. Che la Platano, come predetto da Alessandro, abbia davvero intenzione di ricucire il rapporto con Guarnieri? Se fosse vero, si tratterebbe di una notizia davvero clamorosa.