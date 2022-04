Vic De Angelis suona in slip e reggiseno: “non si può descrivere”. La FOTO è da standing ovation

Victoria De Angelis, bellezza da record: sul palco del Coachella sale con questo “outfit” particolare. La bassista dei Maneskin è da record

Vic De Angelis è una delle donne più amate del momento. L’abbiamo conosciuta anni fa, quando insieme ai suoi amici ha deciso di provare a partecipare ad X Factor per inseguire il sogno di diventare cantante. Lei e gli altri tre ragazzi, che fino a poche settimane prima avevano suonato soltanto in mezzo alle strade di Roma, si è ritrovata improvvisamente a far parte di una band famosa in tutta Italia.

Lo scorso anno, invece, i Maneskin hanno deciso di partecipare al Festival di Sanremo. Non avrebbero mai immaginato che proprio che il Festival della canzone italiana li avrebbe accolti in questo modo, dando loro un successo davvero senza precedenti. Dopo la loro vittoria sono partiti per l’Eurovision, dove hanno avuto modo di farsi conoscere da tutto il mondo.

Vic De Angelis bellezza da record: sul palco sale così

