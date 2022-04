Per Alessia Marcuzzi l’estate è arrivata in anticipo e sui social sfoggia una versione di lei unica: l’avete mai vista così?

Mentre il pubblico attende il suo ritorno in televisione, Alessia Marcuzzi si gode una vacanza all’insegna del relax e della tranquillità.

Il mondo televisivo sembra ormai un capitolo chiuso e a quanto pare la conduttrice non ha nessuna intenzione di tornare sul piccolo schermo, ha altro a cui pensare. Si è presa qualche giorno di pausa dai vari impegni lavorativi inerenti ai suoi brand e sui social ha già pubblicato alcuni scatti della vacanza.

Alessia Marcuzzi, in bikini è irresistibile: una dea – FOTO

Seguita da più di cinque milioni di fan, Alessia Marcuzzi non perde occasione di condividere con loro alcuni momenti delle sue giornate. In questi giorni è volata alle Maldive insieme alla sua famiglia e sui social non mancano scatti strepitosi che la ritraggono in un posto paradisiaco.

Ha pubblicato due foto in cui mostra i suoi lati migliori. Dopo un anno la rivediamo in bikini e non possiamo fare a meno di ammirarla. 100% naturale, senza trucco e senza filtri, non ne ha bisogno.

Nel primo scatto rivolge lo sguardo verso l’obiettivo della fotocamera e nel secondo dà le spalle e si tocca i capelli bagnati. “Una sirena stupenda” ha scritto qualcuno sotto al post che è diventato virale, qualcun altro ha aggiunto: “Sempre una ventenne” e poi ancora “Sei sempre il top, il massimo alto livello“.

In pochissimo tempo le foto hanno conquistato più di venticinquemila like e il web è rimasto senza parole davanti a così tanta bellezza.

Alessia Marcuzzi sembra si sia fermata a tanti anni fa. E’ come il vino: più invecchia e più migliora e non ha proprio nulla da invidiare alle giovani di oggi che la ritengono un idolo. Sembra che il cambio di rotta professionale l’abbia fatta tornare indietro ed ora è pronta di nuovo a mettersi in gioco e ricevere tutto quello che la vita ha da offrirle.