“Ballando con le Stelle”, in giuria arriva proprio lui: adesso tutto cambia

“Ballando con le Stelle”: si lavora già alla nuova edizione. In arrivo grandi novità per la storica giuria del programma di Rai 1

Tutto confermato: “Ballando con le Stelle” andrà in onda in autunno come è ormai consuetudine da tantissimi anni. La Rai ha comunicato che l’inizio del programma di Milly Carlucci è previsto per sabato 8 ottobre. Tutto resta come è sempre stato dunque e non ci sarà nessuna modifica per dare spazio ai Mondiali di Calcio.

Nelle scorse settimane, infatti, era circolata la voce che la messa in onda del talent show di Rai 1 sarebbe potuto slittare al 2023 proprio per trasmettere le partite di calcio, molte delle quali previste per il sabato. Nulla di vero, Milly ed i suoi saranno in diretta comunque al sabato sera.

Toccherà alla Rai poi organizzarsi. Del resto “Ballando con le stelle” è un programma di punta al quale la televisione di Stato non può certo rinunciare. Già da ora si prevedono delle novità. Milly si sta già organizzando per formare il nuovo cast e anche in giuria potrebbero essere dei cambiamenti.

“Ballando con le Stelle”, novità in giuria: arriva lui

“Ballando con le Stelle” è già pronto a ripartire. Mancano ancora diversi mesi per la messa in onda del programma di Milly Carlucci ma come sempre c’è bisogno di organizzarsi per tempo per fare le cose per bene.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Il Paradiso delle Signore”, Beatrice si risveglia dal coma: le sue condizioni

La presentatrice è una grande professionista e non lascia mai nulla al caso. Proprio lei è già al lavoro per comporre il cast della nuova edizione e già da ora potremmo dire che sicuramente le sue scelte, come sempre del resto, non ci deluderanno.

Non dimentichiamoci, poi, che c’è anche la giuria composta ormai dagli storici Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Se lo scorso anno le voci su un abbandono dello stilista erano state insistenti e poi smentite, quest’anno si fa spazio il nome di un altro uomo molto vicino a Milly Carlucci.

Si tratta di Simone Di Pasquale, professionista storico di “Ballando con le Stelle” che lo scorso anno ha annunciato il suo addio nel ruolo di professore. Secondo rumors sempre più insistenti Di Pasquale potrebbe entrare a far parte della giuria del programma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Pago e la novità più bella annunciata sui social: “finalmente, ci volevo tornare da tempo”

Per il momento però non si sa se in veste di sesto giurato o al posto di qualche componente storico che potrebbe lasciare. Se così dovesse essere, il ballerino confermerebbe ancora una volta la fedeltà a Milly con la quale lavora in Rai ormai da tantissimi anni.