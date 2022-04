“Simpatica o meno, era bellissima”: Barbara D’Urso, la FOTO di 30 anni fa in cui è irriconoscibile

Barbara d’Urso, 64 anni e non sentirli: la conduttrice continua a conquistare tutti con la sua incredibile bellezza. Ma lo sapete com’era 30 anni fa?

Barbara d’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Oltre ad essere piuttosto brava nel suo lavoro, è una donna incredibilmente bella e affascinante. Infatti, nel corso della sua lunga carriera, non abbiamo potuto fare a meno di notare il modo in cui la sua bellezza sia sempre fiorita con il tempo: è diventata sempre più meravigliosa.

A volte i suoi fans stentano a credere che abbia superato già da un po’ la soglia dei 60 anni, perché sembra una donna molto più giovane della sue età. C’è chi da il merito alle luci del suo programma che la rendono sempre molto luminosa, c’è chi invece da il merito ai filtri che usa sui social quando pubblica le sue foto, ma in ogni caso la sua bellezza rimane.

Barbara d’Urso sempre più bella: da ragazzina, però, era incredibile

Barbara, tra qualche settimana, compirà 65 anni e per molti non è mai stata così bella. Ciò non toglie, però, che anche da ragazza era di una bellezza che toglieva il fiato. Proprio in questi giorni, sta circolando sui social una foto di lei che risale a circa trent’anni fa.

Dunque, Barbara aveva poco più di trent’anni, e nonostante questo sembrava averne almeno la metà. Barbara è sempre sembrata più giovane della sua età, per questo non ci stupisce il fatto che ancora oggi, porti in un modo incredibile i suoi 64 anni.

Parte del merito va sicuramente alla sua voglia di vivere e al suo entusiasmo: in questo periodo la stiamo vedendo al timone de La Pupa e il Secchione, dove si sta divertendo in un modo incredibile insieme ai suoi tre giudici d’eccezione e i concorrenti che le stanno dando filo da torcere.

Anche quelli che non la reputano particolarmente simpatica, non hanno potuto fare a meno di ammettere che da giovanissima Barbara fosse davvero di una bellezza da togliere il fiato.