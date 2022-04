Sapete che Beautiful è stato ambientato numerose volte in Italia? Una in particolare ha coinvolto un doppio matrimonio.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ricordiamo le due trame ambientate in Italia e, più precisamente, in Puglia. L’arrivo del cast fu un grande evento e le riprese durarono diverse settimane.

I tempi d’oro di Beautiful: i due matrimoni italiani

Il cast di Beautiful arrivò in Italia in occasione del matrimonio tra Hope e Liam. Era il 2012 e lo Spencer era tornato da poco dalla Logan dopo una lunga storia d’amore con Steffy. I due decisero di sposarsi a Polignano a Mare, sul bellissimo lembo di terra che si sporge sull’Adriatico. Bill cercò in ogni modo di impedire le nozze e Steffy si arrampicò su una scogliera per spiare la cerimonia, con l’unico risultato di finire in acqua.

A complicare il matrimonio fu anche l’arrivo di Deacon, che era stato reclutato che Bill per creare scompiglio. Lo Spencer era infatti convinto che se Hope fosse stata distratta dall’arrivo del padre (di cui aveva perso le tracce anni prima), avrebbe infine rinunciato a sposare Liam.

La vera sorpresa però furono Brooke e Ridge. Sotto un albero di olivi, nel cuore della Puglia, il Forrester chiese nuovamente alla Logan di sposarlo. E lei ovviamente disse di sì. Ma il loro ricongiungimento sarebbe stato molto più complicato di quanto entrambi avessero previsto.