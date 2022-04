“Impossibile resistere”, Diletta Leotta travolgente in tuta ginnica: statua di marmo. Bellezza da ‘Scarpa d’oro’ – FOTO

Diletta Leotta è irresistibile davanti alle telecamere social. La showgirl e giornalista di DAZN lascia tutti a bocca aperta: bellezza da ‘Scapra d’Oro’.

Grande entusiasmo attorno alla giornalista di DAZN, Diletta Leotta. La radiofonista di Radio 105 ha lasciato fan e tifosi a bocca aperta in occasione di uno degli scatti più travolgenti della sua carriera.

In passato il personaggio del momento nel settore giornalistico sportivo si era resa protagonista nelle vesti di testimone di marchi di bellezza molto conosciuti sul territorio nazionale.

Basta pensare agli sketch alle dipendenze del colosso imprenditoriale alla moda, “Intimissimi” per far capire agli italiani l’importanza e l’impatto mediatico che la Leotta, ha subito negli ultimi anni.

L’inviata sul campo è ormai una costante nei pensieri di fan e tifosi del campionato italiano di Serie A. Ogni domenica la showgirl catanese ci delizia con una competenza da fiore all’occhiello che mischiata alla sua travolgente bellezza la rendono un esempio da seguire

Diletta Leotta incanta il web nelle vesti di body builder: primo piano da arresto cardiaco

Non poteva esserci un post Pasqua migliore per la giornalista siciliana, Diletta Leotta. All’indomani delle abbuffate della tradizione mediterranea, la showgirl abituata ormai a navigare sotto i riflettori ha pensato bene di rimettersi in carreggiata e tornare alla forma fisica che tutti abbiamo conosciuto e ammirato.

In realtà rispetto alla scorsa settimana non è cambiato granchè, se non qualche grammo in più sulla bilancia. Un parametro ininfluente considerando il suo aspetto estetico sempre impeccabile e che sfiora la perfezione.

“E per voi che cos’è la leggerezza? Io non ho dubbi: sono le nuove scarpe U-Power RED LEVE!” commenta nel post sottostante la bella giornalista di DAZN. L’ennesima campagna pubblicitaria della Leotta smentisce tutti sulla sua condizione fisica attuale.

Seduta sul tappetino da fitness con le gambe incrociate mostra le peculiarità di un fisico scolpito, da “Scarpa D’Oro” oseremmo dire.

Per la gioia degli appassionati di sport dunque, Diletta è già pronta ad infiammare l’atmosfera delle grandi occasioni. Dove e quando la prossima apparizione? I fan non stanno già nella pelle.