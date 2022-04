Elisabetta Gregoraci, fatta della stessa sostanza dei sogni: “Non smetti mai di sorprendere” – FOTO

Elisabetta Gregoraci in un primo piano di grande particolarità e impatto, la showgirl non smette di mostrare tutto il suo fascino

La bellezza di Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti senza fiato fin da subito, fin dal debutto, sulle scene, da giovanissima. La prorompente calabrese si è rapidamente imposta come icona di fascino e sensualità mediterranea, che continua a regalare istantanee da capogiro.

Negli anni, è diventata una delle conduttrici televisive più apprezzate per verve e charme considerevoli, ma anche per spigliatezza. Dopo un avvio di carriera come modella, attrice e soubrette è oggi uno dei volti più amati del piccolo schermo.

La sua fama la ritroviamo anche sui social, dove Elisabetta è una delle bellezze più cliccate. Su Instagram, è ormai a un passo dai due milioni di follower totali. Il tutto, ci racconta bene quanto la Gregoraci sia benvoluta dai suoi fan, con una eleganza che non viene mai meno. Quest’anno, ha spento 42 candeline, ma, se possibile, appare sempre più bella ogni giorno che passa.

Elisabetta Gregoraci, il suo profilo migliore trasuda sensualità da ogni dove: bellezza mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Raffaella Fico e Mario Balotelli sono i genitori della piccola Pia: la somiglianza è sbalorditiva – FOTO

I suoi scatti sul web raccolgono sempre notevoli riscontri e gradimento da parte dei fan. Come l’ultimo, in cui la Gregoraci si posiziona di profilo, regalando forse una delle foto più seducenti di sempre.

I suoi lineamenti delicati e insieme oltremodo sensuali non possono lasciare indifferenti. La citazione poetica di Shakespeare (“Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e nello spazio e nel tempo d’un sogno è raccolta la nostra breve vita“) ben si addice all’immagine rappresentata. Elisabetta sembra davvero un sogno ad occhi aperti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Elodie, le ha ‘rifatte’. La FOTO in mezzo a due..maglia attillata, è un sogno

I complimenti e gli applausi, virtuali e non solo, della community si sprecano. Come sempre, la Gregoraci raccoglie like a ogni pie’ sospinto e del resto con un fascino così incontenibile, con dei dettagli nei quali è facile perdersi, non può essere altrimenti.