Elodie, le ha “rifatte”. La FOTO in mezzo a due..maglia attillata, è un sogno

Esageratamente sensuale. La cantante romana sa come far parlare di sè e stavolta ha davvero entusiasmato i suoi fans. Una visione imperdibile!

Una delle nonne più belle, sensuali e affascinanti d’Italia. Stiamo parlando di Elodie, la cantante che ha spopolato dopo la sua partecipazione ad ”Amici di Maria De Filippi”. In quell’edizione non vinse il talent show ma arrivò seconda, alle spalle del suo compagno e amico Sergio Sylvestre.

Uscita dalla scuola più famosa d’Italia, iniziò la sua carriera nel mondo della musica e non solo. Infatti, il suo successo, è stato sicuramente frutto delle hit che hanno raggiunto le vette delle classifiche musicali italiane ma anche della sua partecipazione a Sanremo come personaggio che ha affiancato Amadeus in una delle cinque serate.

In quell’edizione non presentò alcun brano in gara ma mise in mostra tutte le sue abilità da showgirl e da artista a tutto tondo conquistando letteralmente il pubblico.

Elodie le mostra con entusiasmo: fans in visibilio!

Stavolta Elodie ha incantato i suoi 2,7 milioni di followers con uno scatto in cui, però, non è da sola.

Si trova in compagnia di Polly and Pamy ossia Paola e Pamela Ameyibor, due gemelle nate a Lecco con la passione per la musica. La loro prima apparizione fu nella campagna riservata di Kendall Jenner.

Oggi le due sorelle sono DJ ed influencer che gravitano su Milano e hanno anche loro una numerosa schiera di followers.

Mai come la splendida Elodie, che proprio insieme a Paola e Pamela ha voluto annunciare ai suoi fans un nuovo look.

Elodie ci ha da sempre abituati a nuovi tagli e colori di capelli, la ricordiamo ai suoi esordi con i una capigliatura rosa ma negli a seguire l’abbiamo potuta ammirare davvero in tutti i modi.

Stavolta ha deciso di rifarsi le treccine, lunghe e nere per tutta la chioma. Estremamente bella in tutte le versioni!