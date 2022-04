Fara Gera d’Adda, Romina Vento morta nel fiume: arrestato il compagno

Il compagno di Romina Vento, la giovane madre di 44 anni morta annegando nel fiume Adda a Fara Gera d’Adda (Bergamo), è stato arrestato.

È stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato il compagno di Romina Vento, la 44enne annegata nel fiume Adda nella notte tra martedì e mercoledì a Fara Gera d’Adda. La giovane madre viaggiava insieme all’uomo a bordo di un’auto, finita nel corso d’acqua.

Qui il suo corpo è stato trovato poco dopo dalle squadre di soccorso, giunte sul posto dopo la segnalazione di alcune persone che si trovavano nei paraggi. Avviate le indagini, i carabinieri hanno arrestato il 49enne che si ipotizza possa aver inscenato un incidente uccidendo la compagna.

Avrebbe inscenato un incidente stradale uccidendo la compagna. Questa l’ipotesi degli inquirenti che hanno disposto l’arresto di Carlo Fumagalli, 49enne compagno di Romina Vento, la donna morta annegata a Fara Gera d’Adda (Bergamo) nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 aprile. L’accusa è di omicidio volontario aggravato.

Gli investigatori mantengono il più stretto riserbo, ma secondo quanto trapelato sino ad ora, come riferisce la redazione di Fanpage, alcuni testimoni avrebbero raccontato di aver visto l’auto finire nelle acque del fiume Adda, poi di aver sentito le urla disperate della 44enne. Richieste d’aiuto che, secondo quanto raccontato dai testimoni, il compagno avrebbe ignorato raggiungendo a nuoto un isolotto per poi far perdere le proprie tracce, prima di essere rintracciato dai soccorritori poco dopo.

Non si conoscono, dunque, ancora le dinamiche di quanto accaduto ed il movente del presunto omicidio, circostanze al vaglio dei carabinieri della compagnia di Treviglio. Secondo le prime ricostruzioni, scrive Fanpage, pare che la coppia fosse in crisi e Romina aveva intenzione di lasciare il 49enne. I due avevano due figli di 10 e 15 anni che al momento della tragedia si trovavano in casa a Fara.

Maggiori dettagli sul caso potranno emergere dall’esame autoptico sulla salma della 44enne, già disposto dall’autorità giudiziaria.