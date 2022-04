Federica Pellegrini ha condiviso un video che ha lasciato tutti a bocca aperta: c’è un dettaglio che manda in tilt i fan

Avrà anche accantonato gare e allenamenti, ma quando si tratta di fare un tuffo in piscina, Federica Pellegrini non si tira indietro. Sta trascorrendo qualche giorno in Sicilia e nel posto in cui soggiorna si è lasciata andare alla sua più grande passione.

Una belle nuotata non poteva mancare, ma che succede se la piscina è all’aperto e fuori le temperature non sono così alte da permettere un tuffo?

Federica Pellegrini, fuori tutto: il tuffo che ha lasciato a bocca aperta il web – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Una piscina nel giardino della casa, un panorama mozzafiato come cornice e tanta voglia di fare un tuffo. Così Federica Pellegrini non ha perso occasione di infilarsi un costume e buttarsi nel suo posto preferito.

Non ha pensato però alle conseguenze, viste le temperature non ancora perfette per fare un cosa del genere. Così, in un post che ha condiviso con i fan dove mostra il tuffo ha scritto: “Non ho resistito ma…me ne sono pentita”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Maneskin, Victoria De Angelis di nuovo senza veli: la FOTO infiamma il web. Fan in fibrillazione

Tra i follower, c’è chi non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio. Per sbrigarsi ad uscire dalla piscina, visto il freddo, alla Pellegrini si è spostato il costume che ha fatto intravedere qualcosa di accattivante e che ha mandato in tilt i fan.

“Sei splendida” ha scritto qualcuno sotto al post e poi ancora “I famosi penoti d’oca”. Qualcun altro ha aggiunto: “Spostalo ancora di più”.

Ancora una volta l’atleta si è rivelata coraggiosa e intraprendente. Che sia uno scherzo o una cosa seria, la Pellegrini non si tira mai indietro soprattutto quando sa quello che vuole.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Barbara D’Urso bloccata dalla passione più grande degli italiani: che disastro!

Nel corso degli anni è riuscita a costruirsi una carriera strepitosa che l’ha resa una campionessa nella vita. Il nuoto è stato il trampolino di lancio che l’ha spinta a raggiungere obiettivi e a conquistare la stima e l’affetto da parte di tante persone che oggi non possono fare a meno di seguirla, supportarla e sostenerla.