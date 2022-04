Francesco Gabbani, l’esperienza che cambia la vita: “Mi svegliavo infelice”

Francesco Gabbani si è raccontato in una lunga intervista al Fatto Quotidiano dove ha fatto alcune rivelazioni molto intime. Scopriamole insieme

Dopo un paio di anni di silenzio Francesco Gabbani, reduce dal successo ottenuto con l’ultimo album Viceversa, torna a fare musica e a far parlare di sé. Il nuovo album dal titolo Volevamo solo Essere Felici, è l’ultima fatica del talentuoso artista.

Il cantante stesso lo ha definito un album frutto di un lungo lavoro di introspezione e di ascolto interiore. Un approfondimento su tematiche particolari lasciate irrisolte fino ad ora. Temi importanti sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista prettamente umano. Gabbani ha regalato un’anticipazione del disco in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, dove ha toccato anche tasti dolenti riguardanti la sua vita privata.

Francesco Gabbani: “Il successo ti cambia inevitabilmente”

Si è raccontato in un’intervista molto intima e senza veli il cantante Francesco Gabbani. Ha toccato temi molto importanti per lui, dagli esordi della sua carriera, ai primi grandi successi, passando per il nuovo album. Sopratutto però, il cantante ha affrontato il tema delicato del successo, di come ti travolga e cambi inevitabilmente la vita, soffermandosi sulla sua personale esperienza.

Il successo di Francesco Gabbani è esploso con il singolo Amen, con cui vinse la sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2016. L’anno successivo Gabbani partecipò nuovamente al Festival in qualità di big, con il brano Occidentali’s Karma che riscosse grande approvazione e vinse la kermesse. Da lì fu un susseguirsi di successi uno dietro l’altro fino ad arrivare all’ultimo album Viceversa, pubblicato nel 2020. Il cantante ha ammesso di aver vissuto male il successo che improvvisamente lo ha travolto. “Avevo successo ma mi svegliavo e non ero felice” ha dichiarato durante l’intervista. Il cantante ha poi raccontato il lungo periodo che ha voluto ritagliarsi per dedicarsi esclusivamente a sé stesso e da qui la nascita del nuovo disco, che tratta temi personali molto importanti e rivela pienamente la maturità artistica che ha raggiunto.