Giallo di Pisa: madre e figlia di 8 anni ritrovate nude in un auto

La squadra della polizia locale ha avviato un’inchiesta: la madre, 40 anni, non ha saputo fornire informazioni in merito alla vicenda.

Mistero a Pisa: madre e figlia sono state ritrovate nude in un auto. La donna, 40 anni, non ha saputo fornire informazioni utili a chiarire dinamiche e circostanze della vicenda. Lei e la bambina, 8 anni, sono state rinvenute in evidente stato confusionale e senza vestiti all’interno dell’abitacolo nella notte di Pasqua, domenica 17 aprile. A fare l’agghiacciante scoperta è un vigilante in perlustrazione notturna: il veicolo è stato ritrovato in prossimità della darsena pisana, nei pressi di Navicelli.

Immediato l’intervento del servizio di emergenza, seguito dalle forze dell’ordine: entrambe erano state dichiarate scomparse da Brescia.

Nessuna pista è esclusa: possibile coinvolgimento di una setta religiosa

Stando alle primissime ricostruzioni riferite da Tgcom24, madre e figlia erano partite da Brescia sabato 18 aprile, esattamente 24 ore prima. Il viaggio avrebbe percorso l’A12 fino all’uscita di Pisa, per poi raggiungere la località vicina al canale dei Navicelli, dove entrambe sono state poi rinvenute nude all’interno di un’automobile. Numerosi i dubbi: qual era l’obiettivo del viaggio? Perché raggiungere quell’area poco frequentata e sconosciuta? Come è riuscita la 40enne a pagare viveri e casello in totale assenza di denaro?

Interrogata, la donna non ha saputo dare esplicitazioni sulla vicenda. La polizia ha pertanto avviato un’inchiesta per ulteriori accertamenti su cause e dinamiche dei fatti. Secondo quanto precisa la nazione, la segnalazione della loro scomparsa è partita dalla sorella della donna. Al momento non vi è alcuna certezza in merito: gli inquirenti non escludono piste, tanto meno quella dell’allontanamento volontario. Resta probabile anche l’ipotesi di un potenziale coinvolgimento di una setta religiosa. Resta il mistero sui vestiti, rinvenuti fuori dalla vettura, e sulla sparizione del cellulare.

La 40enne avrebbe alle spalle un matrimonio difficile, seguito da una separazione altrettanto complicata. Secondo le fonti mediche ufficiali madre e figlia non sarebbero state violentate: entrambe sono in ospedale in via precauzionale.