Per Gigi D’Alessio in arrivo un’emozione tutta da vivere che lo riporterà nel luogo dove la sua carriera iniziò, 30 anni fa

Gigi D’Alessio è pronto a festeggiare un traguardo piuttosto significativo. Il cantautore non ha mai dimenticato le proprie origini e ha costantemente portato con sé la sua Napoli, in qualsiasi momento della sua lunga carriera. Questo lo ha spinto a coinvolgere proprio la città in un evento davvero speciale.

Il 2022 a Gigi D’Alessio ha già regalato una grande gioia, quella della nascita del figlio Francesco avuto con la compagna Denise Esposito. L’artista è diventato padre per la quinta volta e non ha nascosto la sua emozione condividendo l’arrivo del piccolo lo scorso gennaio. Ma quest’anno rappresenta per lui anche un anniversario piuttosto importante, legato alla sua carriera musicale.

Gigi D’Alessio torna alle origini e festeggia 30 anni di carriera: come e quando celebrerà l’anniversario

Per Gigi D’Alessio e tutti i suoi fan è in arrivo una grande emozione che porterà il cantautore a condividere proprio con Napoli l’importante traguardo raggiunto. Il 2022 segna infatti il trentennale della sua carriera artistica, che ha deciso di celebrare con un evento unico.

Presso Piazza del Plebiscito, venerdì 17 giugno, si terrà “Uno come te – 30 anni insieme“, una serata in cui D’Alessio canterà affiancato da amici e colleghi e circondato dalle persone che lo hanno sostenuto e amato in questo lungo percorso. L’orchestra che accompagnerà le esibizioni sarà diretta dal Maestro Adriano Pennino.

“Qui dove tutto è iniziato 30 anni fa, nel cuore della mia città” -scrive Gigi D’Alessio annunciando l’evento- “un grande concerto per ripercorrere insieme a voi e a tanti ospiti e amici i primi trent’anni di questa incredibile avventura musicale, che da Napoli mi ha portato in tutto il mondo“. I biglietti per partecipare alla serata sono attualmente disponibili sui circuiti di vendita abituali.

Il cantautore dà quindi appuntamento al suo pubblico a Piazza del Plebiscito, promettendo di dar vita a una vera e propria festa che ci ha tenuto a sottolineare non sarà solo sua, ma di tutti coloro che lo hanno accompagnato in questi 30 anni di carriera.