Gratta e Vinci: un milione in pochi secondi. Il tagliando vincente è stato super fortunato: ecco chi se l’è aggiudicato

Il Gratta e Vinci negli ultimi tempi sta regalando gioie immense. A volte basta un attimo per potersi vedere la vita stravolta, ed in meglio. Quelli che tentano la fortuna sono tantissimi, investono pochi euro nella speranza di poterne ricevere una valanga. Al bar come al tabacchi, magari con il resto di qualche altro acquisto, si prova a sfidare la sorte.

E a volte le scelte sono più che fortunate, anche difficili da credere. Ci sono, infatti, somme che fanno impallidire e che non si riesce nemmeno a pensarle tanto siano importanti. Negli ultimi tempi, la notizia di un uomo che è diventato milionario in un attimo. Ecco dove e cosa ne farà dai soldi. Vi raccontiamo tutto!

Gratta e Vinci: 1 miliardo di euro per lui

Gratta e Vinci fortunato quello acquistato da un agricoltore. È così che gli è cambiata la vita in un attimo. È successo in Jamaica e precisamente a Guys Hill a St Catherine. Un biglietto vincente a dir poco stupefacente che ha attirato l’attenzione dei media di mezzo mondo.

Il tagliando che ha portato alla vincita appartiene al Supreme Scratchaz e ha regalato all’uomo 1 milione di dollari. L’agricoltore ne aveva investiti 200, una cifra considerevole che però in questo caso è stata più che profetica.

“Mi sento così bene da quando ho vinto questi soldi” ha detto l’uomo che si è dichiarato senza problemi. Ha raccontato di aver tentato la fortuna diverse volte ma che questa è stata la sua prima vittoria. I soldi intascati saranno investiti nella sua attività di agricoltore.

L’uomo ha deciso di non cambiare vita, di non lasciare tutto e partire, ma di restare e continuare con la sua attività incrementandola con il ricco bottino regalato dal Gratta e Vinci.

La vincita dell’agricoltore pare non essere la sola, nella stessa zona, negli ultimi tempi. Sembrerebbe, infatti, che ci sia stato un altro fortunato che ha portato a casa ben 5 milioni di dollari.