“Il Paradiso delle Signore”, Beatrice si risveglia dal coma: le sue condizioni

Il Paradiso delle Signore: Beatrice è stata per un lungo periodo in coma. Nelle prossime puntate, si sveglierà. Quali saranno le sue condizioni di salute?

Ci stiamo avvicinando alla stagione di questa stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap opera ambientata negli anni sessanta che racconta la storia del grande atelier di moda milanese, è giunta quasi alla fine di questa sesta stagione che ci ha regalato tantissime emozioni. Le puntate andranno in onda fino al 29 aprile e ci saranno numerosi colpi di scena per i protagonisti del magazzino.

Il 21 aprile andrà in onda il penultimo episodio della settimana, e la protagonista di questo appuntamento sarà senza ombra di dubbio la vedova Conti che finalmente si risveglierà dal coma. Sono stati mesi davvero molto difficili, soprattutto per Vittorio Conti che è rimasto sempre accanto a lei e che non l’ha mai lasciata da sola.

Il Paradiso delle Signore: Beatrice si risveglia dal coma

Nel frattempo, nella caffetteria, Sofia deciderà una volta e per tutte di trasferirsi a Firenze. Marcello valuterà invece la possibilità di lasciare il suo lavoro al circolo, confidandosi con l’amico Armando. E, infine, Flora comincerà a prendere in considerazione l’idea di lasciare Milano per trasferirsi negli Stati Uniti. Gloria nel frattempo continuerà a pensare che ci sia un futuro tra lei e il nipote di Adelaide.

Ma torniamo a parlare di Beatrice, che finalmente si è risvegliata dal coma dopo giorni e giorni di agonia. Ad accoglierla ci sarà l’imprenditore italo-americano, che finalmente avrà modo di confessarle il suo amore e farà del suo meglio per farsi perdonare per i loschi affari che ha condotto ai danni del magazzino ma soprattutto alle sue spalle per tutto quel tempo. Beatrice cosa farà, deciderà di perdonarlo?

Soprattutto resta da vedere se Beatrice starà bene, dopo tutte queste settimane che ha trascorso in coma. I medici dovranno capire se al sua situazione ha creato dei danni.